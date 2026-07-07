КНДР провела испытательный запуск крылатых ракет с эсминца "Кан Гон"

Спуск на воду (вывод из сухого дока) на северокорейском судостроительном предприятии в Раджине второго строящегося для ВМС Корейской народной армии (КНА) эскадренного миноносца национальной постройки "Кан Гон" (Kang Kon / 강건, бортовой номер 52), 12.06.2025.

ЦАМТО, 6 июля. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о проведении 3 июля испытательного запуска стратегических крылатых ракет с борта эсминца "Кан Гон" (Kang Kon) ВМС Корейской народной армии (ВМС КНА).

За ходом испытаний наблюдал председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын.

Испытания проводились в акватории Восточного (Японского) моря в рамках комплексной программы оценки боевой системы корабля. Программа включала: испытательный пуск стратегических крылатых ракет, проверку корабельной артиллерии и автоматических пушек, а также испытание средств радиоэлектронной борьбы. Дополнительно была проведена проверка систем обнаружения целей, обработки информации и интегрированной системы управления огнем, отмечает ЦТАК.

Эсминец "Кан Гон" является вторым кораблем класса "Чхве Хен" и имеет официально заявленное полное водоизмещение 5000 т, что делает его одним из наиболее крупных боевых надводных кораблей в истории ВМС КНА. В состав вооружения входят установки вертикального пуска (VLS) на 74 ячейки, предназначенные, по оценкам специалистов, для размещения стратегических крылатых ракет серий "Хвасаль" (Hwasal) и "Пульхвасаль-3-31" (Pulhwasal-3-31) дальностью до 1500-2000 км, а также баллистических ракет морского базирования семейства "Хвасон-11" (Hwasong-11) дальностью 400-600 км.

Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов подтвердил факт фиксации пуска крылатой ракеты с борта "Кан Гона" в направлении Восточного моря 3 июля; детальный анализ характеристик изделия ведется совместно с американскими спецслужбами. По предварительным оценкам экспертов Сеула, примененные ракеты принадлежат к серии "Хвасаль" (Hwasal), рассматриваемой командованием ВМС КНА в качестве ударного компонента морского ядерного потенциала.

По итогам испытаний Ким Чен Ын дал указание завершить полный цикл испытаний эсминца "Кан Гон" и ввести корабль в боевой состав ВМС КНА в течение двух месяцев. По оценкам южнокорейских аналитиков, директивный срок ввода в строй предположительно приурочен к государственным торжествам по случаю 78-й годовщины образования КНДР 9 сентября 2026 года.

В ходе испытаний также была проверена работоспособность противокорабельного, противолодочного и зенитного оружейных комплексов корабля. По завершении программы испытательных стрельб Ким Чен Ын провел закрытое совещание по вопросам развития кораблестроительной отрасли, на котором обозначил задачи по наращиванию производственных мощностей судостроительных предприятий и строительству военно-морских баз.

Первый корабль серии – эсминец "Чхве Хен" (Choe Hyon) – был принят в состав ВМС КНА в конце июня 2026 года; 12 апреля 2026 года с его борта также производились испытательные пуски стратегических крылатых и противокорабельных ракет.