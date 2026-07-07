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ЦАМТО

Politico: Финляндия планирует закупить противопехотные мины в ближайшие месяцы

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Военные учения в Финляндии
Военные учения в Финляндии.
Источник изображения: © ALESSANDRO RAMPAZZO

ЦАМТО, 6 июля. Вооруженные силы Финляндии намерены закупить противопехотные мины в ближайшие месяцы.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет издание Politico со ссылкой на нескольких финских военных.

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 10 января, напоминает агентство.

"Вооруженные силы Финляндии планируют закупить противопехотные мины в ближайшие месяцы", – говорится в сообщении издания.

Президент республики Александр Стубб ранее заверил, что Финляндия после выхода из конвенции не будет использовать противопехотные мины в мирное время, а намерена хранить их на складах.

Вопрос о выходе из соглашения Финляндия подняла в ноябре 2024 года одновременно с Польшей и странами Балтии. А.Стубб тогда заявил, что Финляндия изучает вариант выхода из Оттавской конвенции из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.

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