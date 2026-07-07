В NASA: Китайцы могут высадиться на Луну раньше возвращения туда астронавтов США

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Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что Китай способен опередить Соединённые Штаты в высадке человека на Луну.

Айзекман:

Китайцы отправят своих тайконавтов на Луну. В этом нет никаких сомнений. Вопрос в том, вернутся ли туда Соединённые Штаты раньше них, и сделаем ли мы это на этот раз по-другому, когда будем строить базу. Будем ли мы устанавливать это прочное присутствие.

Глава NASA подчеркнул, что между двумя странами уже развернулась полноценная космическая гонка, а Китай движется с «невероятной скоростью». При этом он выразил уверенность, что американским астронавтам всё же удастся вернуться на Луну раньше китайских конкурентов. Айзекман отметил, что США должны не просто повторить достижения прошлого, а сделать это принципиально иначе - построить лунную базу и обеспечить долгосрочное присутствие человека на Луне.

Планы NASA предусматривают запуск миссии Artemis III в 2027 году для тестирования нового космического корабля. В случае успеха этот носитель будет использован в миссии Artemis IV с посадкой экипажа на Луну. К 2032 году агентство планирует развернуть на спутнике Земли американскую обитаемую станцию. Луна, по словам Айзекмана, станет испытательным полигоном для подготовки к освоению Марса.

Тем временем китайская лунная программа набирает обороты. Управление программы пилотируемых космических полётов КНР (CMSA) подтвердило, что первая в истории страны высадка тайконавтов на Луну должна состояться к 2030 году. Разработка ключевых элементов миссии - ракеты-носителя «Чанчжэн-10», пилотируемого корабля «Мэнчжоу» и лунного посадочного модуля «Ланьюэ» - идёт планово. Уже завершён ряд испытаний, включая тесты системы спасения и отработку посадки.

В 2026 году Китай планирует две пилотируемые миссии и одну грузовую доставку к орбитальной станции «Тяньгун». Космонавты из Гонконга и Макао впервые смогут отправиться на станцию уже в этом году. Один из членов экипажа «Шэньчжоу-23» проведёт на орбите годовой эксперимент по длительному пребыванию, с целым рядом технических и медико-биологических экспериментов. Кроме того, во второй половине 2026 года запланирован запуск лунного зонда «Чанъэ-7», который займётся исследованием ресурсов в районе южного полюса Луны. Космическая станция «Тяньгун» активно используется для отработки технологий, необходимых для будущих пилотируемых миссий на Луну.

Таким образом, исход лунного соперничества между США и Китаем определит не только престиж держав, но и темпы дальнейшей экспансии человечества в глубокий космос.

К сожалению, отечественная Лунная программа пока далека от того уровня, на котором она находится в том же Китае. Хочется надеяться, что удастся наверстать.