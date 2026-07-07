Открытие «южных ворот»

Военный эксперт Борис Джерелиевский — о том, как освобождение Константиновки приближает разгром Донбасской группировки ВСУ

Константиновка — южные ворота к агломерации Славянска, Краматорска и Дружковки, превращенной неприятелем в мощный укрепрайон, — освобождена. Многочисленные кадры, подтверждающие российский контроль над городом, опубликованы в открытом доступе.

В настоящий момент еще продолжается зачистка освобожденного города от вражеских боевиков, оказывающих сопротивление нашим штурмовикам или пытающихся тайно скрыться, в том числе и под видом мирных жителей. Кроме того, предстоят грандиозные работы по разминированию, причем не только от неразорвавшихся снарядов, но и от минных ловушек и многочисленных взрывных устройств — «сюрпризов», которые вэсэушники оставили на территории Константиновки.

Примечательно, что командование ВСУ, не считаясь с тем фактом, что в городе еще находится некоторое количество собственных сил, скрывающихся в жилом секторе и среди развалин, интенсивно обстреливает Константиновку, используя для этого все имеющиеся средства поражения. Это не только месть победителям, но и попытка осложнить нашим войскам закрепление в городе и не дать использовать его для дальнейшего продвижения вперед.

Именно поэтому украинская сторона отвергла предложение Министерства обороны России по проведению гуманитарной акции по выдаче тел боевиков ВСУ, находившихся в Константиновке. Впрочем, такой ответ Киева продиктован не только нежеланием прекращать обстрелы потерянного города, но и стремлением скрыть факт его утраты, а также даже приблизительные цифры своих потерь.

Освобождение Константиновки разрушает пропагандистские построения Киева о якобы имеющихся у него успехах на фронте. И что для него особенно неприятно — это происходит в преддверии саммита НАТО, на котором сторонники Зеленского будут пытаться убедить скептиков в необходимости нарастить военную помощь Украине, которая, по их утверждению, «может победить».

Но если говорить об исключительно военном аспекте, то едва ли обстрелы освобожденного города дадут выиграть время украинским гарнизонам Славянска, Краматорска и Дружковки. Поскольку, пока Константиновку «чистят» и проводят разминирование, действия за ее пределами интенсифицируются. В частности, вражеские ресурсы сообщают о кратном усилении ударов по Дружковке и Краматорску. Одновременно с южного направления к Славянско-Краматорской агломерации наши войска двигаются с севера и востока.

В финальную стадию вступила операция по освобождению Красного Лимана, еще одного форпоста агломерации, являвшегося не только важным укрепрайоном ВСУ, но и крупным логистическим узлом. Большая часть города уже под нашим контролем, в остальных его частях идет зачистка. Можно предположить, что об окончательном освобождении можно будет заявить после установления полного контроля над лесными посадками, примыкающими к его северным и западным окраинам, которые враг будет использовать для прорывов в Красный Лиман ДРГ.

Уже идут интенсивные бои за восточное предместье Славянска — Николаевку, где находится ТЭС, чьи массивные постройки превращены неприятелем в настоящую крепость, подступы к которой защищает сеть фортификационных сооружений, строительство которых началось еще в 2014 году. С севера Николаевка прикрыта водохранилищем. Иными словами, это серьезный рубеж обороны, взламывание которого потребует серьезной работы ВКС. Но никто, разумеется, не собирается штурмовать его в лоб. Освобождение Рай-Александровки открывает возможности для охвата Николаевки с юга.

Наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию идет широким фронтом, причем уже очевидно, что остановить или хотя бы задержать наши войска на дальних подступах противник не сумел, несмотря на отчаянные усилия. Кстати, освобождение Константиновки заняло чуть больше полугода — применительно к нынешним условиям достаточно быстро. Это не столько результат истощения противника и нехватки у него личного состава, сколько результат возросшего мастерства наших военных — от рядовых штурмовиков до военачальников. И, несомненно, это заслуга наших операторов БПЛА, летчиков и артиллеристов, которые грамотно и эффективно осуществляют изоляцию района боевых действий, вначале нарушая, а затем и полностью прекращая логистику врага.

Кстати, если принять во внимание интенсификацию ударов по тыловым районам неприятеля, в ходе которых уничтожается вся его инфраструктура — транспортная, топливная, ремонтная, обеспечивающая или способная обеспечивать ВСУ, можно ожидать, что наступление наших войск пойдет значительно динамичнее.

Впрочем, рассчитывать на то, что Славянско-Краматорская агломерация будет освобождена в ближайшее время, не стоит. Можно не сомневаться, что враг будет цепляться за нее изо всех сил. В политическом плане разгром Донбасской группировки ВСУ станет колоссальным провалом для Зеленского лично, причем как на внешнем, так и на внутреннем треке. После этого ему будет сложно объяснить, почему он не пошел на заключение мирного соглашения, предполагающее оставление территории ДНР и позволяющее сохранить жизни десяткам, а то и сотням тысяч боевиков ВСУ.

Но помимо этого агломерация имеет еще и большое военное значение. Командование ВСУ взяло на вооружение гитлеровскую концепцию «фестунгов» (крепость, укрепленный город), предполагающую оборону с опорой на важные со стратегической и оперативной точки зрения города и укрепленные узлы, гарнизоны которых, даже оказавшись в полном окружении, должны продолжать сопротивляться как можно дольше, сковывая и истощая силы противника.

После падения Славянско-Краматорского «фестунга» ВСУ негде будет закрепиться на многие десятки километров, а ВС РФ выйдут на оперативный простор, получив возможность значительно продвинуться на запад и на север. Поскольку следующие «фестунги» — это Павлоград в Днепропетровской области и крупный железнодорожный узел Лозовая в Харьковской области.

Автор — военный эксперт

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