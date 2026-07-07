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Военное обозрение

Столтенберг: безопасность Америки начинается у северных границ России

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Источник изображения: topwar.ru

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейским союзникам давно пора существенно нарастить расходы на оборону, чтобы продемонстрировать Вашингтону реальную ценность трансатлантического партнёрства. Это заявление сделано перед началом саммита военного блока в Турции, в Анкаре.

Уже одно только это заявление экс-генсека свидетельствует о том, что ключевая задача предстоящего саммита - убедить президента США Дональда Трампа, что НАТО - полностью в русле интересов Соединённых Штатов, особенно если начнёт ещё больше раскошеливаться.

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг признал наличие вопросов к надёжности трансатлантического единства, но акцентировал:

Сдерживание потенциального противника строится не только на военной мощи, но и на демонстрации солидарности. Если союзники покажут раскол, это подорвёт доверие и серьёзно ослабит альянс.

В качестве убедительного, по его мнению, примера Столтенберг привёл свою встречу в Белом доме с Трампом. Тогда он продемонстрировал карту, на которой были указаны самые короткие траектории российских ракет к территории США - они проходят через Арктику, а не через Европу. Таким образом, безопасность Америки, как заявил Столтенберг, начинается уже у северных границ России.

Дополнительным доказательством взаимной выгоды служит информация о передвижениях российских подлодок, которую европейские союзники регулярно передают Вашингтону.

На фоне приближающегося саммита в турецкой столице европейским лидерам предстоит не только подтвердить приверженность так называемым общим ценностям, но и представить конкретные шаги по увеличению оборонных бюджетов. Это должно стать ясным сигналом для США: НАТО готово платить, покупая всё больше продукции растущих американских предприятий ВПК. И такие, как Столтенберг, для раздувания бюджетов стран, входящих в военный блок, активно используются.

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