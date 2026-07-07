Турция испытала новую противокорабельную баллистическую ракету.

Согласно зарубежным СМИ, турецкая оборонная компания Roketsan провела огневой испытания противокорабельной баллистической ракеты TAYFUN Block-3. Как сообщается, летящая с гиперзвуковой скоростью боевая часть (БЧ) ракеты поразила свободно движущееся безэкипажное надводное судно длиной около 7 м, имитировавшее небольшую рыбацкую лодку.

Компания описала попадание как достигнутое с хирургической точностью. По заявлениям турецких официальных лиц, прошедшее испытание знаменует собой первый случай, когда самонаводящаяся БЧ отечественной разработки была успешно интегрирована в баллистическую ракету для наведения ее на движущуюся морскую цель на заключительном этапе полета. Тем самым TAYFUN Block-3 эффективно квалифицируется как противокорабельная баллистическая ракета (ПКБР) – категория оружия, которая запускает БЧ по традиционной баллистической траектории, а благодаря добавлению датчиков и рулевого управления, гарантирует наведение на движущееся судно во время её окончательного снижения. Лишь немногие страны успешно реализовали такую комбинацию. Китайская ракета DF-21D является самой мощной из существующих ПКБР в мире, а успех Турции ставит ее в один ряд с небольшой группой стран, способных превратить баллистическую ракету наземного базирования в настоящее ударное оружие для флота.

Компания Roketsan и Управление оборонной промышленности Турции разработали эту ракету на основе более ранней системы Bora. О ее существовании стало известно почти случайно: первый испытательный запуск 20 октября 2022 года был замечен и о нем сообщили до того, как турецкие власти планировали его обнародовать. Это случайное раскрытие информации на короткое время обострило отношения с Грецией. Второе испытание TAYFUN состоялось в мае 2023 года и в том же месяце ракеты была запущена в серийное производство. Третье испытание прошло в феврале 2025 года недалеко от Ризе на черноморском побережье Турции. Ракета поразила морскую цель на дальности сотен километров, показав круговое вероятное отклонение (КВО) около 5 м. Эти показатели уже продемонстрировали точность ракеты еще до того, как в ее новейшей версии с головкой самонаведения появилась возможность отслеживать движущуюся цель. Вариант Block-3, испытанный в ходе последнего запуска, находится на промежуточном этапе развития TAYFUN в сторону создания еще более крупных и мощных модификаций.

Базовый TAYFUN имеет длину 6,5 м, стартовую массу около 2300 кг и использует метод наведения, который в Roketsan назвали GOLIS (аббревиатура от «go-on-location-in-space»), в сочетании с дополнительными корректировками наведения во время полета для достижения опубликованной КВО менее 10 м. Это означает, что половина всех выпущенных ПКБР, как ожидается, поразят круг этого радиуса от расчетной точки прицеливания.

Компания Roketsan продолжила расширять семейство ракет, продемонстрировав на оборонной выставке IDEF в Турции в июле 2025 года значительно более крупный вариант TAYFUN Block-4. Его длина составляет 10 м, а стартовая масса – около 7200 кг, что почти на треть больше и более чем в три раза превышает массу оригинальной ракеты. По заявлению представителей Roketsan, новая ракета будет развивать гиперзвуковую скорость, превышающую 5 Махов, а её серийное производство начнётся в 2026 году после успешных испытаний.

Стремление Турции создать противокорабельную баллистическую ракету происходит на фоне продолжающихся региональных трений, что придает этому проекту очевидный стратегический вес, выходящий за рамки чисто технического достижения. Анкара сохраняет военное присутствие в Сирии, следит за, хотя и ослабевшей, но угрозой со стороны курдских вооруженных группировок, сталкивается с сохраняющейся напряженностью в отношениях с Израилем и остается вовлеченной в многолетний спор с Грецией и Кипром из-за территориальных вод и прав на разведку энергетических ресурсов в восточной части Средиземного моря. В этом споре ракета, способная поразить движущийся военный корабль с суши, представляет собой прямую и недвусмысленную демонстрацию силы со стороны Турции.

Источник: Defence Blog