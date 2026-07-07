Развязать узел: как освобождение Константиновки меняет ситуацию на фронтах СВО

Разгромив оборону ВСУ на этом участке, армия РФ создала себе условия для выхода к Славянску и Краматорску

После освобождения Константиновки российские войска продолжают развивать наступление на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. Продвижение идет с южного направления, тогда как на севере продолжается зачистка Красного Лимана, что создает условия для дальнейшего наступления. По оценке экспертов, в ближайшей перспективе российские подразделения смогут взять основные пути снабжения украинской группировки под огневой контроль и постепенно изматывать ее. Тем временем украинская сторона, по данным Минобороны России, отказалась принять тела своих погибших военнослужащих, находящихся в Константиновке.

Значение освобождения Константиновки

Освобождение Константиновки стало крупнейшим успехом российских войск за последнее время. О взятии города под контроль 3 июля президенту России доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По словам Владимира Путина, Константиновка имеет стратегическое значение как крупный промышленный центр и важный транспортный узел Донбасса.

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Командиры штурмовых подразделений из центра Константиновки ДНР по видеосвязи доложили главе государства о происходящем в городе и показали кадры с разведывательных дронов.

Самым важным было зацепиться за городскую застройку, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— После обнаружения слабых мест наши бойцы проламывали оборону и быстро вводили в бой штурмовые и разведывательные группы. Они заходили в тыл подразделений ВСУ, отрезая их от основных сил. Зачистка оставшихся очагов сопротивления длилась более полумесяца, — рассказал он.

Российские штурмовые подразделения смогли заблокировать в черте города элитные части ВСУ, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— В середине июня там были окружены подразделения 28-й и 100-й механизированных бригад, а также подразделения из соединения «Карпатская сечь», 49-го отдельного батальона и 156-й бригады, — отметил он. — Заблокированная группировка была оперативно ликвидирована и пленена, а попытки противника нанести контрудар со стороны Дружковки провалились.

Константиновка — один из ключевых городов-крепостей. Помимо того, что там находились промышленные предприятия, это был и важный логистический узел, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Кнутов. Это ворота на Краматорск — от Дружковки, расположенной за Константиновкой, до него четыре километра.

— Мы выходим на Краматорск с юга, к чему противник не готовился, — пояснил он. — Сейчас там строятся временные укрепления, но таких бетонных крепостей, которые строили для сдерживания наших войск с востока, там уже не будет. И это облегчает задачу освобождения Краматорска и Славянска.

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После освобождения Константиновки движение войск продолжится на запад или юго-запад, добавил эксперт.

— Славянско-Краматорскую агломерацию будут брать в огневое кольцо, — прогнозирует Юрий Кнутов. — Все дороги, которые ведут туда, окажутся под нашим огневым контролем, что позволит достаточно эффективно изматывать и обескровливать противника. И в конечном итоге — добиться положения, когда он ослабнет. Как правило, это занимает порядка сорока дней.

В итоге российские войска приблизятся к агломерации с трех направлений — с севера, юга и востока, добавил эксперт.

Успех при освобождении Константиновки свидетельствует о высокой степени готовности российских войск, рассказал «Известиям» полковник в отставке, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

— Это главное, что сегодня характеризует линию боевого соприкосновения, — отметил он. — Конечно же, мы стремимся освободить территорию Донецкой Народной Республики. И скорее всего, на Славянск и Краматорск двинутся соответствующие подразделения и части.

Отказались забирать тела

4 июля 2026 года Минобороны России предложило провести гуманитарную акцию по передаче Украине тел погибших военнослужащих ВСУ, обнаруженных в Константиновке. Однако в ходе проработки этого вопроса по линии профильных служб украинская сторона отказалась от предложения.

«Таким образом киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками. Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации», — сообщили в ведомстве.

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На следующий день военное ведомство сообщило об обстановке в Красном Лимане Донецкой Народной Республики. Подразделения 25-й армии продолжают разминирование и зачистку города от разрозненных групп ВСУ, а штурмовые подразделения 67-й мотострелковой дивизии развивают наступление в направлении Голубых Озер, расположенных западнее Красного Лимана. В самом городе за сутки были уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина HMMWV, два пикапа, три роботизированных комплекса и 11 пунктов управления беспилотниками, сообщили в военном ведомстве.

По данным министерства, только на минувшей неделе российские подразделения освободили 11 населенных пунктов в Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР.

А с начала года российские войска освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3 тыс. кв. км «нашей земли в Донбассе и Новороссии», сообщил президент Владимир Путин на совещании. Глава государства отметил, что формируемая на российско-украинской границе полоса безопасности значительно расширилась в последние месяцы.

Тимофей Волков