Польша подписала контракт на закупку трёх шведских подводных лодок проекта А26

29 июня 2026 года в Гдыне в присутствии глав правительств Польши Дональда Туска и Швеции Ульфа Кристерссона Агентство вооружений министерства национальной обороны Польши подписало контрактное соглашение со шведской группой Saab АВ о закупке для ВМС Польши в рамках программы Orka трех неатомных подводных лодок шведского проекта А26. Были также подписаны соответствующие межправительственные соглашения по данной программе, и так называемый Балтийский морской пакт - соглашение, углубляющее двустороннее сотрудничество Швеции и Польши в области безопасности и обороны на Балтийском море на основе стратегического партнерства, которое было заключено сторонами в ноябре 2024 года.

Изображение неатомной подводной лодки проекта А26 в составе ВМС Польши (с) Saab АВ

Стоимость контракта составляет около 47 млрд шведских крон (4,8 млрд долл). Строительство всех трех подводных лодок проекта А26 будет осуществлено в Швеции на судостроительном предприятии Saab Kockumsvarvet в Карлскроне. Сдача всех трех подводных лодок польскому флоту запланирована с 2031 по 2038 годы. Для поддержки реализации контракта и эксплуатации данных подводных лодок в ВМС Польши группа Saab обязуется создать в Польше мощности по их техническому обслуживанию и ремонту в тесном сотрудничестве с польской промышленностью

Кроме того, в качестве временного решения до ввода в строй этих лодок для подготовки польского личного состава польскому флоту будет передана одна подводная лодка Södermanland модернизированного проекта А17 из состава ВМС Швеции (в строю с 1988 года). Обучение польского личного состава на этой лодке должно начаться в 2026 году, а ее прибытие в Польшу запланировано на 2027 год.

В качестве компенсационных решений шведская сторона обязались закупить польское вооружение и технику для шведских вооруженных сил, включая строительство на польской верфи спасательного судна подводных лодок для ВМС Швеции, аналогичного судну, начатому строительством 26 ноября 2025 года на верфи PGZ Stocznia Wojenna в Гдыне для ВМС Польши по программе Ratownik.

Правительство Польши в ноябре 2025 года объявило о решении выбрать проект шведской подводной лодки А26 в длительно шедшем тендере по программе Orka по приобретению трех новых неатомных подводных лодок для польского флота. Программа Orka закупки новых подводных лодок для ВМС Польши безуспешно тянулась с конца 1990-х годов, однако теперь, благодаря ставшим реальным возможностям ее финансового обеспечения, наконец, началась реальным воплощением. В последнем тендере по этой программе, запущенном в 2023 году, рассматривались предложения неатомных подводных лодок от шести иностранных поставщиков: немецкого объединения TKMS с подводными лодками проекта 212CD, итальянской Fincantieri с подводными лодками проекта 212NFS, шведской Saab АВ с подводными лодками проекта A26, французской Naval Group с подводными лодками проекта Scorpène, испанской Navantia с подводными лодками проекта S-80А и южнокорейской Hanwha Ocean с подводными лодками проектов HDS 2300 и KSS-III PL. В итоге было выбоано шведское предложение.

Сейчас ВМС Польши имеют в строю только дизель-электрическую подводную лодку Orzeł (бортовой номер "291") советской постройки проекта 877Э, которая находится в строю с 1986 года, и, видимо, фактически малобоеспособна.

Большие неатомные подводные лодки нового поколения проекта А26 были разработаны для ВМС Швеции изначально шведской компанией Kockums, приобретенной летом 2014 года группой Saab AB у германского объединения ThyssenKrupp Industrial Solutions и ставшей Saab Kockums. 30 июня 2015 года шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets Мaterielverk (FMV) подписало с Saab контракт стоимостью 7,6 млрд шведских крон (около 945 млн долл по тогдашнему курсу) на постройку для ВМС Швеции двух подводных лодок проекта А26 cо сроком сдачи в 2022 и 2023 годах. Две эти лодки Blekinge и Skåne строятся на судостроительном предприятии Saab Kockumsvarvet в Карлскроне с 2015 и 2019 годов, однако обе лодки превратились в долгострой из-за постоянных доработок и переработок проекта и проблем верфи, и 27 августа 2021 года FMV заключило с Saab обновленный дополнительный контракт на сумму 5,2 млрд крон (около 600 млн долл) на продолжение их строительства и доработку проекта, со сдачей уже в 2027-2028 годах. Наконец, в октябре 2025 года FMV заключило с Saab новый контракт стоимостью 9,6 млрлд крон на достройку этих двух лодок со вводом их в строй в 2031 и 2033 годах соответственно, а общая стоимость программы их строительства составит 25 млрд крон (2,65 млрд долл) по нынешнему курсу.

В свете такой "успешности" шведской программы А26 выбор Польшей данного проекта несколько удивителен, однако, видимо, во многом мотивировался политическими факторами.

Лодки проекта А26 в исполнении для ВМС Швеции являются достаточно крупными кораблями полным подводным водоизмещением около 2100 тонн и длиной 66,1 м, оснащенными воздухонезависимой энергетической установкой с применением двигателей Стирлинга так называемого "пятого поколения" производства Saab Kockums, и оснащенными в носовой части, помимо торпедного вооружения (четыре 533-мм и два 400-мм торпедных аппарата), специальным отсеком Мultimission Рortal (MMP) диаметром 1,6 м для размещения необитаемых либо обитаемых подводных аппаратов или дополнительного количества торпед.

Конкретные характеристики и комплектация варианта проекта А26, выбранного ВМС Польши, пока неизвестны. В 2017 году Saab Kockums представила три варианта экспортных проектов подводных лодок на основе проекта А26 - Pelagic (уменьшенный, длина 50 м), Оceanic (на основе базового, длина 65 м, увеличенная дальность плавания) и Oceanic (Extended Range) (увеличенный, длина более 80 м). Экспортные лодки могут быть оснащены в разных количествах разработанными Saab Kockums шестизарядными вертикальными пусковыми установками цилиндрического типа, предназначенными в первую очередь для запуска крылатых ракет Tomahawk. Известно, что требования ВМС Польши по программе Orka включали оснащение подводных лодок крылатыми ракетами.