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Вестник Мордовии

Поставленные ВСУ F-16A ранее бомбили Югославию, Ливию и Афганистан

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Находящиеся в составе военно-воздушных сил киевского режима самолеты F-16A Block 20 MLU ранее уже принимали участие в реальных военных действиях. Например, в социальных сетях появилась фотография одного такого истребителя, сделанная одним бельгийским авиаспоттером.

Оказалось, что эта крылатая машина была изготовлена еще 37 лет назад и поступила в ВВС Нидерландов. Позже в середине следующего десятилетия самолет был модернизирован - он получил новый модульный компьютер управления, была усовершенствована радиолокационная станция, арсенал вооружения пополнился более современными ракетами класса "воздух-воздух" с AIM-120 AMRAAM и управляемыми бомбами со спутниковым наведением.

Этот борт с номером J-062 принимал участие в агрессии НАТО против Союзной Республики Югославия - в 1999 году в воздушной кампании под названием "Союзная сила", когда поддерживались косовские террористы.

Через четыре года самолет совершал боевые вылеты уже в небе Ливии. Тогда европейцы и американцы решили выступить на стороне мятежников, выступивших против Муаммара Каддафи. В 2012-2013 годах "шестнадцатый" был переброшен в Афганистан.

В 2016 году его вывели из эксплуатации и стали использовать в качестве донора запасных частей. Однако в 2020 году - решили восстановить до летного состояния. В конце сентября 2024 года все F-16 в Нидерландах официально сняли с вооружения.

Даже западные эксперты признают, что эта версия американских истребителей порядком устарела и сильно проигрывает российским Су-35 и Су-30СМ2, не говоря уже о Су-57.

Алексей Брусилов

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Страны
Афганистан
Ливия
Нидерланды
США
Югославия
Продукция
AMRAAM
F-16
ПАК ФА
Су-30
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