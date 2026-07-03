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Ростех

«РТ-Техприемка» импортозаместила линейку судовых датчиков температуры для газотурбинных установок

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Судостроение
Судостроение.
Источник изображения: РТ-Техприемка

Линейка приборов не имеет аналогов по техническим характеристикам и включает датчики воды и воздуха газотурбины, смазочного масла на выходе из турбины и выхлопных газов

НПП «Эталон» (входит в «РТ-Техприемку» Госкорпорации Ростех) разработало и изготовило полную линейку датчиков температуры для газотурбинных установок морских судов. Проект реализован по заказу Санкт-Петербургского судостроительного предприятия и не имеет аналогов по техническим характеристикам. Разработка стала важным этапом реализации стратегии импортозамещения для российского флота.

Перед предприятием стояла задача по импортозамещению линейки иностранных датчиков, аналогов которых не было на российском рынке. Требовалось разработать четыре типа приборов: температуры воды, воздуха газотурбинной установки, выхлопных газов и смазочного масла на выходе из турбины. Специфика проекта заключалась в индивидуальной проработке каждого изделия в зависимости от диапазона температур и конструкции.

Инженеры «Эталона» спроектировали и изготовили функциональные аналоги иностранной продукции, строго соответствующие индивидуальным параметрам заказчика. Производственная линейка охватывает три ключевых позиции: датчики воды и воздуха газотурбины имеют рабочий диапазон от —50 до +180 °С, датчики смазочного масла на выходе из турбины — от —60 до +200 °С, датчики выхлопных газов — от —40 до +800 °С.

Оборудование успешно прошло полный цикл испытаний непосредственно на территории заказчика. По итогам судостроительное предприятие полностью заместило иностранные решения отечественной продукцией.

«Зарубежные датчики и сенсоры попадают под санкционные ограничения, а их поставки становятся непредсказуемыми. Отказ элементов системы контроля температуры может привести к аварийным остановкам турбин, выходу из строя оборудования и серьезным эксплуатационным рискам. Именно поэтому для Госкорпорации Ростех импортозамещение такой критически важной продукции стало одним из ключевых приоритетов. Разработка и внедрение отечественных датчиков для морских судов — это не просто техническая задача, а стратегический вопрос, который напрямую влияет на безопасность мореплавания и бесперебойную работу флота. Проект, реализованный «НПП „Эталон“, — это вклад в технологическую независимость страны и повышение надежности российского судостроения», — прокомментировал генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

В портфеле разработок Ростеха для судостроительной отрасли — изделия конструкционной оптики, композитные материалы, адгезивы, керамические покрытия и многокомпонентные составы для промышленного и судового оборудования. Материалы и изделия обладают высокими эксплуатационными характеристиками и могут широко применяться в судостроении, в том числе для замещения импортных решений.

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