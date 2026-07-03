«Ответ на 40-дневную операцию Зеленского». Россия нанесла самый сильный удар по Киеву

Дым после ударов по Киеву, 2 июля 2026 года.

Полковник Ходаренок: удар по Киеву стал ответом на 40-дневную операцию Зеленского

Российские войска нанесли по Киеву и другим регионам Украины удар возмездия. Были поражены военно-промышленные предприятия, объекты топливно-энергетического комплекса и инфраструктура военных аэродромов. По словам мэра Киева Виталия Кличко, город подвергся самой массированной атаке. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок назвал это эффективным ответом на приказ Владимира Зеленского о 40-дневной операции против России.

ВС РФ нанесли массированный огневой удар (МОУ) по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), объектам топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Как сообщило Минобороны России, массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами был нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России.

В Киеве поражены:

* агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности «РАДИОНИКС» — ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Fire Point-7, -9», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет проекта «Клон». Также продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять системам противовоздушной обороны;

* сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности — «Научно-производственная компания «АТЛОН АВИА». Это одно из ключевых предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотниками самолетного типа Ан-196 «Лютый», ударными БПЛА «Магура УА» и барражирующими боеприпасами;

* сборочное предприятие авиационной промышленности «Антонов» — основная производственная база на Украине, которая ведет разработку и выпуск пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборку и модернизацию БПЛА самолетного типа Ан-196 «Лютый»;

* ракетный агрегатно-детальный завод «Киевский радиозавод», «ТРИМЕН-УКРАИНА» — ведет модернизацию прицельных комплексов для всех типов производящихся на Украине танков и БМП, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники, а также комплектующих почти для всех разведывательных и ударных БПЛА. Кроме того, его интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники напрямую влияют на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ;

* промышленное предприятие КИЕВ-25, «ПВ ГРУПП УКРАИНА» — занимается производством и хранением программно-аппаратных средств комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима» для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения;

* транспортно-логистический центр «МЛП-ЧАЙКА», используемый для хранения беспилотников большой дальности, боевых частей и боеприпасов к ним, а также комплектующих к поступающим из-за рубежа вооружению и технике;

* склад горюче-смазочных материалов КИЕВ-3, «Грандтерминал» — обеспечивает поставки дизтоплива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, топливо с этого склада направляется подразделениям ВСУ в зону боевых действий;

* газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК.

Как особо подчеркнул мэр украинской столицы Виталий Кличко, Киев подвергся самой массированной атаке с начала конфликта.

«Страшная ночь была для Киева. Самая массированная атака врага — по столице били баллистикой, крылатыми ракетами, БПЛА», — рассказал Кличко.

По его словам, повреждения есть во всех районах города. Однако мэр, как и обычно, не уточнил, что удары Вооруженными силами России наносились исключительно по объектам военно-промышленного комплекса Украины, размещенными в украинской столице.

Не так давно президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Службе безопасности Украины провести 40-дневную операцию влияния на Россию с целью побуждения Кремля к окончанию войны.

Ночной массированный огневой удар российской армии по столице Украины ясно демонстрирует, что без соответствующего ответа планы президента Украины не останутся. И, судя по всему, Вооруженные силы РФ на достигнутых в ходе этого МОУ результатах не остановятся и продолжат в самое ближайшее время системным образом крушить объекты ВПК Украины и вооруженных сил. Не приходится сомневаться, что подобные удары серьезно ослабляют не только боевые, но и оперативные возможности Вооруженных сил Украины и ставят крест не только на возможных наступательных действиях ВСУ, но и серьезно ослабляют оборону.

Вполне возможно, что к списку поражаемых объектов рано или поздно будут добавлены мостовые переходы через реку Днепр, заглубленные пункты высших звеньев управления, правительственный квартал в столице Украины, некоторые гидротехнические сооружения, ключевые объекты коммуникаций, в частности, железнодорожные тоннели.

Нельзя исключать, что часть из массированных и групповых ударов будет персонализирована, то есть нанесена с целью ликвидации некоторых одиозных деятелей из высшего военно-политического руководства Украины.

И есть все основания полагать, что российская операция по побуждению Киева к окончанию войны куда как скорее достигнет поставленных целей, нежели чем амбициозные 40-дневные планы главы Украины.

Михаил Ходаренок

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).