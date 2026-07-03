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Деловая газета "Взгляд"

FT: Британия выделила миллиарды долларов на истребитель шестого поколения

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Художественное изображение облика перспективного истребителя нового поколения по совместной программе Великобритании, Италии и Японии Global Combat Air Programme (GCAP)
Художественное изображение облика перспективного истребителя нового поколения по совместной программе Великобритании, Италии и Японии Global Combat Air Programme (GCAP).
Источник изображения: BAE Systems

Британия направила более 11 млрд долларов на разработку истребителя GCAP

Британское правительство профинансировало создание перспективного боевого самолета шестого поколения, выделив отечественной корпорации BAE Systems значительные средства на ближайшие четыре года.

Правительство Британии выделило 8,6 млрд фунтов стерлингов (свыше 11,4 млрд долларов) корпорации BAE Systems на разработку боевого самолета шестого поколения GCAP, передает ТАСС.

Средства рассчитаны на ближайшие четыре года, хотя ранее планировалось направить на эти цели не более шести млрд фунтов (7,9 млрд долларов).

Проект реализуется на предприятиях BAE Systems в Самсбери и Уортоне. Ожидается, что в текущем году специалисты соберут основные секции фюзеляжа, которые затем перевезут для финальной сборки. Пилотный образец планируется подготовить к полетам к концу 2027 года. Эти испытания определят окончательный облик истребителя.

Договоренность о совместной разработке самолета GCAP была достигнута Британией, Италией и Японией в декабре 2022 года. Машина должна стать альтернативой американским истребителям. Помимо собственных ВВС, самолеты планируется экспортировать в Австралию, а также, возможно, в Индию, Канаду, Саудовскую Аравию и Сингапур. Интерес к проекту, реализация которого намечена к 2035 году, также стала проявлять ФРГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава итальянского концерна Leonardo Лоренцо Мариани предложил привлечь Германию к разработке нового самолета.

Немецкая сторона проявила интерес к данному международному проекту.

Индия также рассматривала возможность присоединения к созданию перспективного истребителя.

Мария Иванова

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Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Индия
Италия
Канада
Саудовская Аравия
Сингапуp
США
Япония
Компании
BAE Systems
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