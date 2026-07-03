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На Украине оценили «начинку» российской Х-69

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Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

На Украине оценили «начинку» российской крылатой ракеты Х-69

Малозаметная крылатая ракета Х-69, которую могут нести истребители пятого поколения Су-57, получила топливные баки на боевой части (БЧ). На ролик, демонстрирующий разбор БЧ ракеты, обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

По оценке украинских саперов, которые разбирали узел ракеты, боеголовка Х-69 несет 70 суббоеприпасов. Начинка ракеты находится в двух отсеках. Также на БЧ разместили дополнительные баки для керосина.

Х-69 является малозаметным вариантом ракеты Х-59МК2. Изделие получило корпус квадратного сечения, который обеспечивает размещение максимального количества ракет во внутренних отсеках самолетов. Ракета может нести различные боевые части весом более 300 килограммов. Дальность Х-69 оценивают в 300-400 километров.

В июне стало известно, что российские крылатые ракеты «Калибр» получили блоки отстрела ловушек Л-504, которые «обманывают» системы противовоздушной обороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
ПАК ФА
Проекты
Калибр КР
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