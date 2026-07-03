Турецкая оборонка нарастила поставки в страны НАТО

Годовой объем экспорта оборонной и аэрокосмической отраслей Турции приблизился к отметке в 11 млрд долларов, при этом более половины продаж приходится на союзников по НАТО. Соответствующий отчет подготовило Anadolu Agency в преддверии саммита Североатлантического альянса, который состоится на следующей неделе в Анкаре.

Согласно данным Anadolu Agency, экспорт в страны НАТО резко вырос за последний год, что подчеркивает растущую роль этого сектора в торговле Турции с союзными странами.

Летные испытания тяжелого ударного беспилотника Kizilelma, Турция Baykar

Ожидается, что турецкая оборонная промышленность, переживающая в последние годы бум в области разработок и производства, займет видное место в дискуссиях на двухдневном саммите НАТО, в рамках которого также будет организовано отдельное мероприятие, посвященное военно-промышленному сектору.

По подсчетам Anadolu Agency, экспорт турецкой оборонной и аэрокосмической продукции вырос на 47,1% в годовом исчислении за 12 месяцев с 1 июня 2025 года по конец мая текущего года, достигнув 10,9 млрд долларов. Это значительный рост по сравнению с 7,4 млрд долларов за предыдущий аналогичный 12-месячный период.

За рассматриваемый агентством период изделия турецкой оборонной и аэрокосмической промышленности экспортировались в 178 стран, при этом наибольшую долю в зарубежных продажах составляли страны-члены НАТО. Экспорт в государства Североатлантического блока достиг 6,2 млрд долларов, что составляет 57,3% от общего объема экспорта сектора.

"Турция укрепила свои позиции не только как поставщик оборонной продукции, но и как страна, разрабатывающая технологии, создающая модели совместного производства и выстраивающая долгосрочное сотрудничество с союзниками", – отмечает Anadolu Agency.

Рост сектора также отразился в высокой добавленной стоимости: килограмм продукции оборонной и аэрокосмической промышленности Турции оценили в 65,16 доллара США. По сравнению со средним показателем стоимости турецкой экспортной продукции в 1,62 доллара за килограмм, этот сектор обеспечил почти в 40 раз большую добавленную стоимость, внеся значительный вклад в экономику страны.

Напомним, что национальная программа по локализации производства помогла Турции снизить зависимость оборонной промышленности от импорта с примерно 80% в начале 2000-х годов до примерно 20% на данный момент.