Стартовало производство 87-го эсминца класса "Арли Бёрк"

Верфь Ingalls Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries в Паскагуле (штат Миссисипи) приступила к производству эсминца DDG-137 "Джон Ф. Леман" класса "Арли Бёрк". Как уточняет Naval News, это 87-й корабль данного типа, предназначенный для ВМС Соединенных Штатов. В то же время это десятый эсминец класса "Арли Бёрк", который построят в новейшей конфигурации Flight III.

Корабль назван в честь американского политика Джона Лемана, который с 1981-го по 1987-й занимал пост министра ВМС в администрации президента Рональда Рейгана.

Старт производства эсминца "Джон Ф. Леман", США HII

"Мы наращиваем выпуск эсминцев класса "Арли Бёрк" за счет распределенной модели судостроения, которая расширяет мощности путем переноса производства основных несущих конструкций из Паскагулы на партнерские верфи за пределами нашей традиционной цепочки поставок, где имеются ресурсы и компетенции, – пояснили представители Huntington Ingalls Industries. – В случае с DDG-137 – это шесть партнеров в Техасе, Луизиане, Миссисипи и Флориде".

"Джон Леман" – седьмой эсминец класса "Арли Бёрк" в модификации Flight III, который строят на верфи в Паскагуле. Ключевые отличия кораблей этой версии заключаются в установке новейшего радара противовоздушной и противоракетной обороны AN/SPY-6(V)1, модернизации электросетей и охлаждающих систем. Кроме того, интегрируется последняя версия боевой информационно-управляющей системы "Иджис" (Aegis) – Baseline 10.

Сейчас Ingalls Shipbuilding строит пять эсминцев версии Flight III, а еще семь находятся на ранних этапах предварительного планирования и закупки материалов. В рамках своей стратегии распределенного производства Huntington Ingalls Industries планирует в 2026 году передать на аутсорсинг более 2,5 млн трудочасов, перенаправив их на квалифицированные верфи по всей стране и поддержав долгосрочную устойчивость промышленной базы.

Полное водоизмещение эсминца класса "Арли Бёрк" версии Flight III достигает 9700 тонн, длина корпуса – 155 метров, ширина – 20 метров. Максимальная скорость превышает 30 узлов. Дальность плавания – 4400 морских миль. Экипаж – 300 человек.

Главное ударное оружие эсминца – две универсальные пусковые установки Mk.41, которые могут применять как зенитные ракеты семейства SM, так и крылатые "Томагавки" и противолодочные ASROC. Арсенал корабля дополняют 127-мм артустановка Mk.45, шестиствольная 20-мм зенитная артустановка Phalanx и две 25-мм пушки M242 Bushmaster, четыре 12,7-мм пулемета, а также два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата и противокорабельные ракеты "Гарпун". На борту базируются два вертолета SH-60 "Сихок".