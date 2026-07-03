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Военное обозрение

Украинская компания объявила тендер на разработку гуманоидных роботов для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская онлайн-платформа Brave1, консолидирующая инновационные проекты в военной сфере для их ускоренной реализации, объявила о проведении грантового конкурса на разработку боевых роботов гуманоидного типа для нужд ВСУ. Об этом журналистам рассказал руководитель сервиса Андрей Гриценюк во время мероприятия Brave1 Advantage.

В ходе данного мероприятия было объявлено о новых конкурсах по выдаче грантов для прорывных оборонных технологий на 2026 год. На финансирование отдельных проектов доступно более 100 млн грн (175 млн рублей).

Ключевой задачей инициативы создания антропоморфных боевых роботов является максимальная роботизация первой линии столкновения и уменьшение рисков для военнослужащих, пояснил Гриценюк. По его словам, это направление соответствует актуальным мировым тенденциям, поскольку отрасль человекоподобных роботов активно развивается в США и Китае. Украинские разработчики на начальном этапе сосредоточатся на создании относительно простых платформ, которые постепенно будут получать более сложный функционал.

Источник изображения: topwar.ru

В отличие от мирового гражданского сегмента, украинская программа ориентируется исключительно на оборонные нужды и военные сценарии применения. Предполагается, что новые инженерные решения помогут украинским военным эффективнее удерживать позиции и выполнять задачи в условиях боевых действий.

В феврале этого года американская компания Foundation Robotics передала ВСУ два опытных экземпляра гуманоидных роботов Phantom MK-1 для оценки их эффективности. Соучредитель компании Майк Леблан заявил, что цель состоит в том, чтобы робот-солдат мог использовать «любое оружие, которое может иметь человек».

Источник изображения: topwar.ru

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