Hanwha Ocean построит южнокорейский эсминец нового поколения

Детальным проектированием и постройкой головного южнокорейского эсминца нового поколения типа KDDX займется компания Hanwha Ocean. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает Navy Recognition со ссылкой на заявление самой Hanwha Ocean.

Ожидается, что головной корабль введут в строй к концу 2032 года. Еще пять таких кораблей должны построить до 2036 года.

Дизайн эсминца KDDX, Южная Корея Hanwha Ocean

"Южная Корея пытается заполнить пробел между эсминцами класса KDX-II водоизмещением 4200 тонн и более крупными эсминцами класса KDX-III водоизмещение 7600 тонн, одновременно готовясь к замене более старых кораблей класса KDX-I, – отмечает Navy Recognition. – Проект KDDX позволит южнокорейским ВМС увеличить количество кораблей, способных сопровождать оперативные группы, защищать береговую линию, прикрывать десантные силы и логистические соединения, а также обеспечивать противоракетную оборону в Желтом море, Корейском проливе и Восточном море. Это важно, поскольку южнокорейских эсминцев, оснащенных американской системой ПРО "Иджис" (Aegis) немного, их эксплуатация обходится дорого, и они уже задействованы в отслеживании баллистических ракет, противовоздушной обороне флота и совместных операциях с военно-морскими силами США и Японии".

Издание добавляет, что технические данные из открытых источников остаются неполными, но последние сообщения описывают KDDX как эсминец водоизмещением от 6000 до примерно 7100 тонн с корпусом, выполненным с применением стелс-технологий; с электрической силовой установкой, системой управления боем собственной разработки и интегрированной мачтой от Hanwha Systems.

"Интегрированная мачта важна, поскольку она объединяет радары, антенны и коммуникационное оборудование, уменьшая помехи на палубе и радиолокационную заметность, – поясняет Navy Recognition. – Ожидается, что радиолокационная система будет включать двухдиапазонную РЛС с активной фазированной антенной решеткой. S-диапазон – от 2 до 4 ГГц – нужен для наблюдения за воздушным пространством на больших расстояниях и для обнаружения и сопровождения баллистических ракет, а X-диапазон (от 8 до 12 ГГц) – для управления противовоздушной обороной на меньших расстояниях, обнаружения крылатых ракет на малых высотах и ​​сопровождения надводных целей".

Журналисты издания подчеркивают, что такая архитектура не эквивалентна американская боевой системе "Иджис", – это попытка воспроизвести ключевые функции противовоздушной обороны флота с использованием собственных датчиков, программного обеспечения и комплексов вооружения.

Арсенал будущих эсминцев включает 127-мм пушку Mk.45, два зенитных артиллерийских комплекса ближнего боя CIWS-II, восемь противокорабельных ракет, вероятно, семейства SSM-700K, а также южнокорейские установки вертикального пуска в конфигурациях KVLS-I и KVLS-II. KVLS-I обеспечивает совместимость с существующими южнокорейскими ракетами, включая K-SAAM для решения задач локальной ПВО и противолодочные K745, в то время как KVLS-II предназначена для размещения более крупных боеприпасов, таких как разрабатываемая противоракета SAAM-II.

Противолодочное оснащение также отвечает конкретным требованиям южнокорейского флота. Ожидается, что KDDX получит встроенный в корпус гидролокатор, многофункциональную буксируемую антенную решетку, торпеды и противолодочные ракеты.

"Причина, по которой Hanwha Ocean выбрана вместо Hyundai Heavy Industries, скорее процедурная, чем идеологическая, – предполагает Navy Recognition. – Hyundai разработала базовый проект KDDX в рамках контракта от 2020 года. Однако Hanwha Ocean образована на базе Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, которая еще раньше участвовала в программе, отвечая за концептуальное проектирование KDDX. Кроме того, на окончательную оценку повлияли санкции в области безопасности, примененные к Hyundai Heavy Industries, поскольку несколько сотрудников компании были осуждены в период с 2022 по 2023 годы по делам, связанным с несанкционированным приобретением и распространением данных концептуального проекта KDDX".