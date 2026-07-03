Комплексное применение реактивных дронов и гиперзвукового оружия вскрыло позиции ЗРК Patriot и заблокировало логистику ВСУ

Российские вооруженные силы нанесли масштабный удар высокоточным оружием и беспилотной авиацией по объектам военной промышленности, топливно-энергетического комплекса и авиационной инфраструктуры Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что эта операция стала прямым ответом на попытки Киева нанести ущерб гражданскому сектору России. Для поражения целей командование задействовало комплексы воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также ударные дроны, которые успешно отработали по целям в нескольких украинских регионах. Такое комплексное огневое поражение инфраструктуры вкупе со стремительным продвижением на земле ставит киевское руководство в критическое положение, фактически отрезая фронт от тылового снабжения, считают эксперты.

География и цели массированного удара

Утром начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на селекторном совещании доложил Владимиру Путину об итогах ответного удара по объектам в Киеве и других областях.

Об этом на полуденном брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля особо акцентировал внимание на характере выбранных целей, исключающем поражение мирного сектора.

— Во время ежедневного отчета Верховному главнокомандующему руководитель Генштаба сообщил о последствиях массированного ответа российских сил. Особо отмечу: удары наносились исключительно по оборонным, логистическим и связанным с ними инфраструктурным объектам, — подчеркнул Дмитрий Песков, добавив, что беседа лидера страны с НГШ состоялась по телефону.

В украинской столице под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса, газораспределительные станции, обеспечивающие их работу, и объекты логистики. В ходе воздушной атаки изолировано и разрушено несколько стратегически важных производственных цепочек противника.

Наиболее ощутимый урон нанесен научно-производственной базе «Радионикс». Это предприятие выпускало системы управления для крылатых ракет большой дальности «Фламинго», оперативно-тактических комплексов Fire Point, а также модернизированных ракет «Нептун-МД» и новейших зенитных систем. Выпускавшиеся здесь системы управления должны были повысить эффективность применения авиационного вооружения в условиях противодействия средствам ПВО.

Серьезные разрушения зафиксированы на мощностях компании «Атлон Авиа» и государственного предприятия «Антонов». Оба объекта служили главными площадками для сборки тяжелых беспилотников большой дальности Ан-196 «Лютый» и морских дронов «Магура УА». Параллельно под удар попал «Киевский радиозавод», где совместно с фирмой «Тримен-Украина» велось обновление прицельных комплексов для танков и БМП, а также создавались интегральные схемы для средств радиоэлектронной борьбы.

Ликвидация тыловой базы

Одновременно с ликвидацией промышленного потенциала российская авиация и ракетные войска атаковали военную инфраструктуру аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, существенно снизив возможности маневра для воздушных сил Украины.

Министерство обороны РФ подтвердило точечное уничтожение ключевых объектов логистики и снабжения за пределами столицы. Так, в Николаевской области в районах населенных пунктов Новая Одесса и Снигиревка были уничтожены автозаправочная станция и два логистических центра, которые использовались для оперативной доставки и хранения украинских беспилотников.

В Запорожье ликвидировано крупное подземное хранилище газа, где объемный пожар уничтожил около 25 специализированных резервуаров и высокотехнологичное газоконденсатное оборудование, обеспечивавшее топливом нужды ВСУ. Кроме того, в Кировоградской области в районе населенного пункта Славное точечным ударом выведен из строя железнодорожный локомотив, что нарушило график военных перевозок на этом участке.

Уязвимость Patriot и тактика трех волн

Главная особенность комбинированного удара — это одновременное применение разнородных средств поражения. Они не просто атакуют объекты, но и выполняют функции взаимного прикрытия, существенно усложняя работу систем ПВО противника, объяснил военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Весь процесс можно разделить на несколько ключевых этапов, — отметил он. — На первом этапе происходит перегрузка системы, когда в авангарде идут беспилотники типов «Герань» и «Гарпия». Их первоочередная задача — сыграть роль ложных целей, заполнить информационное поле радаров и заставить противника тратить дефицитный боекомплект зенитных ракетных комплексов.

На втором этапе под прикрытием дронов-приманок в бой вступают модернизированные БПЛА «Герань-5» и крылатые ракеты. К этому моменту позиции противовоздушной обороны уже вскрыты, а их радары зафиксированы. В финальной фазе по ключевым целям и выявленным позициям зенитных комплексов наносится удар высокоточными баллистическими ракетами «Искандер» и гиперзвуковыми «Циркон».

— Применение комплексов «Искандер» и «Циркон» в условиях уже завязавшегося противовоздушного боя дает максимальный эффект. Эти ракеты обладают колоссальной скоростью и сложной траекторией, что делает их перехват задачей предельной сложности. Во всей архитектуре противовоздушной обороны противника работать по баллистическим целям способны исключительно американские комплексы Patriot. Все остальные системы, имеющиеся в распоряжении ВСУ, в данном сценарии малоэффективны, — подчеркнул Дмитрий Корнев.

Когда Patriot истощает ресурс на отражение первых волн, баллистические и гиперзвуковые системы получают абсолютное тактическое преимущество и гарантировано прорывают заслоны. Успешное выполнение задач доказывает, что комбинирование недорогих ложных целей и сверхсложного гиперзвукового оружия позволяет полностью парализовать даже глубоко эшелонированную оборону, подытожил он.

Миллионные затраты Киева

Нынешний массированный удар по объектам на территории Украины — один из самых мощных за последнее время. По разным данным, только на киевское направление было направлено около 40 ракет различного класса, включая «Цирконы» и «Ониксы». Кроме того, в операции задействовали около сотни модернизированных беспилотников «Герань» с реактивными двигателями, чья скорость достигает 500 км/ч, что крайне затрудняет их перехват, объяснил военный эксперт Василий Дандыкин.

— Помимо поражения назначенных целей, такие комбинированные удары эффективно решают задачу по истощению противовоздушной обороны противника. Сбивая относительно недорогие беспилотники, Киев расходует дефицитные ракеты комплексов Patriot, стоимость каждой из которых превышает 2 млн долларов, — добавил он.

Текущие массированные удары не стоит рассматривать исключительно, как акцию возмездия. Это системная работа, которая проводится параллельно с наращиванием темпов наступления сухопутных сил и ставит руководство Киева в критическое положение. Не исключено, что эти удары являются предвестниками еще более серьезных шагов с применением новейших видов вооружения, против которых у противника нет средств противодействия, уточнил эксперт.

Динамика на линии боевого соприкосновения сейчас очень высокая — за последнюю неделю под контроль взят уже десятый населенный пункт, идет продвижение на краснолиманском направлении с выходом к Дружковке, отметил эксперт. Высокий темп наступательных действий с продвижением более километра в сутки фиксируется и в Запорожской области. В этих условиях мощное воздушное давление дезорганизует логистику ВСУ и лишает противника возможности оперативно перебрасывать резервы. Попытки маневрировать силами, в том числе в приграничных районах Черниговской области, сводятся на нет, вынуждая украинские штабы фактически готовиться к экстренной эвакуации тыловых органов управления.

По данным Минобороны РФ, за последние сутки на земле зафиксированы значимые результаты. В Донецкой Народной Республики подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Пискуновка, а в Константиновке штурмовые отряды завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. Одновременно с этим в Красном Лимане штурмовики 25-й армии заканчивают уничтожение остатков подразделений противника, а инженерные подразделения уже приступили к разминированию местности.

Удары Украины по гражданским

Однако украинские формирования продолжают тактику ударов по сугубо гражданским объектам, расширяя географию своих террористических атак. На фоне заявлений Кремля о том, что российские войска бьют исключительно по военным или связанным с оборонным комплексом целям, Киев открыто выбирает в качестве мишеней мирное население. Очередным подтверждением этого нападения стал обстрел автобуса с белорусскими гражданами.

Новый инцидент произошел на границе, в районе таможенного перехода «Красный камень». Под удар украинских формирований попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Минск — Анапа.

Как сообщил источник «Известий», в салоне машины находились 12 пассажиров и два водителя. В результате атаки два человека получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Это уже не первая подобная провокация Киева против граждан Белоруссии. В прошлом месяце, днем 17 июня, аналогичная трагедия развернулась на федеральной трассе А-240.

Украинский беспилотник атаковал автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Белоруссии на отдых в Геленджик. Жертвой того налета стала женщина, сопровождавшая юных спортсменов, — она погибла на месте. По сведениям белорусского Минздрава, осколочные ранения тогда получили восемь человек, включая шестерых детей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко прокомментировал покушение на жизни детей, назвав действия Киева проявлением бандитизма.

— Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в конфликт, думаю, это плохо обойдется тем, кто предпринимает такие попытки. Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям, — отреагировал белорусский лидер.

Атаки на мирную инфраструктуру и образовательные учреждения со стороны Украины уже давно приобрели системный характер. Ранее, 22 мая, под массированный удар ВСУ попали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. Тот налет унес жизни 21 человека, еще 63 гражданина получили ранения. По факту случившегося Следственный комитет России расследует уголовное дело по статье «Террористический акт».

Юлия Леонова