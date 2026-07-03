80 лет полета мысли: опытно-конструкторское бюро «ОДК-Климов» отмечает юбилей.

За добросовестный труд и вклад в развитие отечественного двигателестроения наград удостоены более 100 сотрудников предприятия

Опытно-конструкторское бюро «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) отметило 80 лет со дня основания. Более 100 сотрудников предприятия были награждены дипломами и памятными медалями за добросовестный труд и вклад в развитие отечественного двигателестроения.

ОКБ по созданию авиационных поршневых и воздушных реактивных двигателей № 117 было образовано 1 июля 1946 года приказом Министерства авиационной промышленности СССР. Первым руководителем стал легендарный конструктор Владимир Яковлевич Климов, под руководством которого были созданы передовые для своего времени моторы.

Конструкторская мысль ОКБ во многом определила перспективы развития всей авиадвигателестроительной отрасли страны. Среди знаковых разработок конструкторского бюро — моторы ТВ2-117 и ТВ3-117 для вертолетов Ми-8, Ка-28 и их модификаций, создание двигателей для танков Т-80 и Т-64А. Важным этапом стало проектирование двигателя ТВ7-117, положившее начало семейству турбовальных и турбовинтовых изделий, модификации которых созданы и сегодня серийно производятся на предприятии.

«Опытно-конструкторское бюро Владимира Климова — это интеллектуальный центр, который на протяжении долгих лет находится в авангарде научной и технической мысли. Созданная здесь школа верна традициям смелых инженерных решений, основанных на глубоких знаниях и ответственном подходе к труду. Сегодня коллектив опытно-конструкторского бюро „ОДК-Климов“ — один из оплотов российского двигателестроения. Здесь традиции и принципы, заложенные основателем, развиваются новыми поколениями специалистов. Они не просто воплощают в жизнь текущие задачи, а формируют завтрашний день, открывают перспективу дальнейшего развития отрасли», — подчеркнул генеральный директор ОДК Александр Грачев.

Юбилей ОКБ отметили торжественным собранием: в нем приняли участие сотрудники и ветераны предприятия, представители администрации города, а также почетные гости.

«Без самолетов и вертолетов с климовскими двигателями сегодня невозможно представить себе небо России. На протяжении десятилетий именно силовые установки, спроектированные конструкторским бюро „ОДК-Климов“, становились той самой тягой, которая поднимала в воздух машины, определяющие облик отечественной авиации. И в этом большая доля заслуги конструкторской школы предприятия. С помощью инженеров и конструкторов „ОДК-Климов“ формирует архитектуру авиационной отрасли на годы вперед. Именно так рождается подлинный технологический суверенитет», — отметил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

За добросовестный труд и вклад в развитие отечественного двигателестроения были награждены 102 работника «ОДК-Климов». Они получили дипломы и памятные медали из рук генерального директора «ОДК-Климов» Алексея Нестеренко, генерального конструктора Евгения Проданова и председателя первичной профсоюзной общественной организации Валерия Чухванцева.

«Специалисты ОКБ продолжают традиции уникальной конструкторской школы, заложенной в далекие послевоенные годы, в основе которой лежит поиск нового, внедрение инновационных идей и нестандартные решения. Пусть разработки „ОДК-Климов“ и впредь служат во благо Отечества, задавая вектор развития отрасли и укрепляя позиции России на мировой арене», — сказал генеральный директор «ОДК-Климов» Алексей Нестеренко.

Ярким примером высокого уровня компетенций и научно-технического задела, накопленного предприятием за 80 лет, являются современные вертолетные двигатели ВК-650В, ВК-1600В, ВК-2500ПС-03, семейство ТВ7-117. В сжатые сроки конструкторы «ОДК Климов» создали первый отечественный двигатель ВК-650В для вертолетов массой до 4 тонн. Сегодня вертолеты «Ансат М», Ми 34М1 и Ка 226Т, оснащенные ВК-650В, успешно проходят летные испытания.

В этом году самолет Ил-114-300 с турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 прошел летные сертификационные испытания. Двигатель включен в действующий сертификат одобрения производственной организации, и на сегодняшний момент «ОДК-Климов» полностью готово к его серийному выпуску.

За последние пять лет специалистами опытно-конструкторского бюро были созданы и представлены на международных выставках несколько уникальных разработок — гибридно-силовая установка мощностью 500 кВт, энергоузел мощностью 35 кВт и модуль аккумуляторной батареи мощностью 25 кВт. Эти инновационные разработки открывают новый для предприятия и страны массовый рынок перспективных летательных аппаратов.