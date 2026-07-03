Великобритания расширит парк беспилотных систем

ЦАМТО, 2 июля. МО Великобритании опубликовало "План оборонных инвестиций" (Defence Investment Plan, DIP), предусматривающий выделение в течение четырех лет свыше 5 млрд. фунтов стерлингов (6,6 млрд. долл.) на беспилотные авиационные системы (БАС) и наземные автономные платформы.

Как сообщает Reuters, данный объем финансирования является крупнейшим в истории Великобритании вложением в указанную категорию вооружений. Общий объем дополнительного оборонного финансирования в рамках DIP составит 15 млрд. фунтов, при этом совокупный оборонный бюджет к 2029/30 ф.г. должен достичь 79,1 млрд. фунтов стерлингов.

В рамках DIP определены задачи трансформации облика Вооруженных сил с учетом боевого опыта, накопленного в ходе конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

Для обеспечения ускоренного освоения автономных технологий в Суиндоне открыт Центр беспилотных систем (Uncrewed Systems Centre) – испытательный комплекс площадью 50632 кв. м, позиционируемый как крупнейший в Европе. Дополнительно создается Оперативная группа по беспилотным системам (Uncrewed Systems Taskforce), призванная ускорить разработку и постановку на вооружение автономных комплексов совместно с промышленностью.

Для всех трех видов ВС определены профильные программы.

В интересах Сухопутных войск: по программе RAPSTONE в течение 12 месяцев выделяется 50 млн. фунтов стерлингов на закупку FPV-дронов и барражирующих боеприпасов; по проекту NYX выделяется 220 млн. фунтов стерлингов на создание к 2030 году вооруженных БАС класса "верный ведомый" для ударных вертолетов AH-64E Apache; на беспилотные наземные машины выделяется 150 млн. фунтов стерлингов; на средства борьбы с БАС противника – 200 млн. фунтов стерлингов.

Для ВМС в рамках концепции гибридного флота предусмотрено создание четырех типов беспилотных надводных и подводных платформ (Type 91 – Type 94), а также строительство не менее шести новых универсальных боевых кораблей CCV (Common Combat Vessels). Они будут представлять собой "гибридный" боевой корабль, обеспечивающий координацию применения необитаемых/беспилотных систем в воздухе, над водой и под водой. Универсальные боевые корабли CCV в перспективе заменят шесть эскадренных миноносцев класса "Тип-45".

Для ВВС запланировано создание беспилотного постановщика помех Storm Shroud для прикрытия авиационных соединений и запуск национальной программы беспилотных авиационных комплексов (БАК) совместного (с пилотируемыми аппаратами) боевого применения (Collaborative Combat Aircraft, CCA) с демонстратором не позднее 2030 года.