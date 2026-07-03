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Деловая газета "Взгляд"

The War Zone: Су-57 вооружили для охоты на дроны

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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник изображения: @ VCG/Visual China Group/ТАСС

The War Zone: Истребитель Су-57 получил вооружение для борьбы с дронами

В Сети появились снимки российского истребителя Су-57 с необычным внешним вооружением, которое указывает на его адаптацию для перехвата украинских беспилотников и крылатых ракет.

Фотографии российского истребителя Су-57 с ракетами малой дальности класса "воздух-воздух" и неизвестным подвесным контейнером целеуказания были опубликованы в социальных сетях, передает портал The War Zone.

Эксперты издания предполагают, что боевая машина оптимизирована для уничтожения украинских дронов-камикадзе и крылатых ракет.

На снимках под крыльями самолета видны две ракеты серии Р-73 или Р-74, а под левой гондолой двигателя расположен загадочный подвесной контейнер. Военные блогеры отмечают, что подобная конфигурация предназначена именно для охоты на беспилотники. Использование внешних подвесок для ракет малой дальности нехарактерно для Су-57, так как он оснащен внутренними отсеками.

Истребитель обладает мощными радарами с активной фазированной антенной решеткой и оптико-электронными системами, что делает его крайне эффективным средством обнаружения малозаметных целей на больших расстояниях. Журналисты подчеркивают, что применение высокотехнологичных истребителей для борьбы с дронами не является уникальным: аналогичную тактику используют США, Израиль и Британия со своими F-35.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет-разведчик Saab 340 ракетой "воздух-воздух". Неуловимая машина пятого поколения совершила около 30 успешных пусков по транспортным узлам противника.

Двухместная версия этого боевого самолета ранее успешно осуществила свой первый полет.

Мария Иванова

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Страны
Израиль
США
Продукция
F-35
Saab 340
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
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