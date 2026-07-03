FT: Производитель танков Leopard отложил выход на биржу

FT: Производитель танков Leopard отложил IPO

Оборонный концерн KNDS приостановил первичное размещение акций на биржах Парижа и Франкфурта из-за отказа инвесторов принять оценку бизнеса выше 12 млрд евро.

Решение о переносе размещения ценных бумаг продиктовано реакцией рынка, передает РИА "Новости".

"Германо-французский производитель танков KNDS отложил масштабный выход на биржу до тех пор, пока рыночные условия не станут более благоприятными, поскольку инвесторы негативно отреагировали на целевую оценку компании, превышающую 12 млрд евро", – пишет Financial Times.

Ранее планировалась продажа до 20% капитала на площадках Парижа и Франкфурта. Активами владеют французская госкомпания GIAT Industries S.A.S. и немецкий холдинг Wegmann & Co GmbH. Немецкие акционеры отказались от сделки при оценке бизнеса ниже 12,5 млрд евро, хотя в начале года обсуждалась сумма до 20 млрд евро.

Интерес инвесторов остыл из-за волатильности европейского оборонного сектора и возможных производственных ограничений. Представители предприятия заявили о готовности вернуться к планам IPO при улучшении конъюнктуры. Ускорить этот процесс может крупный заказ правительства Германии на бронемашины Boxer, выпускаемые совместно с Rheinmetall.

Как писала газета ВЗГЛЯД, разногласия руководства концерна KNDS с властями Германии поставили под угрозу первичное размещение акций компании.

В мае производитель военной техники запланировал покупку завода автомобильного гиганта Mercedes-Benz под Берлином.

В конце прошлого года предприятие получило 350 заказов от пяти стран на новое поколение танков Leopard-2.

Мария Иванова