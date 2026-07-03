Великобритания выводит из эксплуатации весь парк вертолетов Wildcat AH1

ЦАМТО, 2 июля. Минобороны Великобритании объявило о планируемом полном выводе из состава Корпуса армейской авиации многоцелевых вертолетов AgustaWestland AW-159 Wildcat AH1.

Соответствующее решение зафиксировано в Плане оборонных инвестиций (Defence Investment Plan, DIP), опубликованном 30 июня. Вывод машин из эксплуатации начнется в 2027 году.

Для Корпуса армейской авиации Великобритании было закуплено 34 ед. Wildcat AH1. Вертолет находится в строю с августа 2014 года, придя на смену машинам семейства Westland Lynx в роли легкого многоцелевого вертолета поля боя. В круг задач Wildcat AH1 входили: наземная разведка, управление и связь, перевозка личного состава и грузов, а также огневая поддержка и обеспечение безопасности при действиях в наземной и приморской зоне. Параллельно ВМС эксплуатирует 28 ед. модификации Wildcat HMA2, оснащенной бортовой РЛС Seaspray 7000E и не подпадающей под действие объявленного решения.

Согласно положениям DIP, для замены разведывательных вертолетов Wildcat AH1 в Сухопутных войсках планируется закупить беспилотные авиационные системы (БАС). Представители МО констатировали, что выдвижение пилотируемых машин на переднюю линию в условиях современного поля боя "не имеет смысла", апеллируя к опыту боевых действий на Украине, где малоразмерные БЛА приняли на себя значительную долю разведывательных задач при существенно меньших затратах и рисках. В рамках концепции разведывательно-ударного контура предусмотрено выделение финансирования на новые БАС для выполнения задач наблюдения и рекогносцировки.

Инвестиционный план предусматривает направление более 5 млрд. фунтов стерлингов на дроны и автономные системы в течение четырех лет, а 680 млн. фунтов – на программу закупки нового среднего вертолета (NMH). При этом Wildcat AH1 выводятся из эксплуатации в первоочередном порядке в целях экономии средств в условиях дефицита оборонного бюджета в размере 10,7 млрд. фунтов стерлингов. Параллельно планируется ускоренный вывод из эксплуатации части вертолетов Chinook HC6A по достижении ими контрольных точек технического обслуживания.

После снятия Wildcat AH1 с вооружения парк вертолетов Корпуса армейской авиации сократится до двух типов: 50 ударных вертолетов AH-64E Apache Guardian и незначительного числа легких вертолетов Dauphin AH1 в составе 658-й эскадрильи для поддержки подразделений специальных операций. Новый вертолет средней грузоподъемности AW-149 по программе NMH будет введен в состав ВВС, а не СВ, в качестве замены снятых с эксплуатации вертолетов Puma.

Дальнейшая судьба 34 высвобождаемых Wildcat AH1 официально не определена. Рассматривается, в том числе, возможность их передачи флоту для доукомплектования парка Wildcat HMA2.