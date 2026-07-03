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Известия.ru

В Кремле рассказали о практически ежедневных встречах Путина и Герасимова

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Песков: Путин и Герасимов практически ежедневно проводят встречи

Президент России Владимир Путин и начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов практически ежедневно проводят встречи. Об этом 2 июля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».


«Хотя регулярно, тоже практически на ежедневной основе встречи тоже проходят, но они обычно не освещаются телевидением», — сказал он.

Песков также уточнил, что Путин и Герасимов ранее в этот день провели телефонный разговор, в котором начальник Генштаба доложил о массированном ударе ВС РФ по военным объектам в Киеве.

Армия России 2 июля в ответ на террористические атаки киевского режима нанесла массированный удар по украинским предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области. Кроме того, ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

По данным Минобороны РФ, под российские удары попало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс», выпускающее системы управления «Фламинго». Помимо этого, база выпускала системы управления для ракет «Fire Point-7» и «Fire Point-9», «Нептун-МД», а также ракет проекта «Клон». Данная продукция предприятия влияла на возможности противника и способность противостоять системам противовоздушной обороны.

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