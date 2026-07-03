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Военное обозрение

В США разработали ИИ для противодействия биологическим угрозам

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Источник изображения: topwar.ru

Техасская компания Cyberhill Partners разработала для Пентагона новую платформу искусственного интеллекта. Она призвана кардинально изменить подход к противодействию биологическим угрозам.

Система под названием Biosurveillance Information Platform (BIP) объединяет разрозненные аналитические инструменты в единую операционную среду. Это даёт военным командирам и специалистам по бионаблюдению целостную картину биологических рисков для поддержки планирования миссий и принятия решений.

Платформа BIP создана на базе AI-платформы ServiceNow в рамках прототипа, разработанного по заказу Министерства обороны США. Технический фундамент от ServiceNow выдаёт нужный уровень безопасности, масштабируемости и управления рабочими процессами. Cyberhill Partners отвечает за создание пользовательского интерфейса для аналитиков, интеграцию разведданных и конкретные AI-функции.

В настоящее время Cyberhill разрабатывает ряд дополнительных AI-функций. Они включают автоматический перевод и обогащение данных из глобальных открытых источников, автоматизированную классификацию заболеваний для быстрого выявления угроз. Сюда же входит эпидемиологическое моделирование для прогнозирования распространения вспышек. Это даёт командирам заранее определять места и сроки для развертывания ресурсов, таких как вакцины.

Кроме того, в планах компании – внедрение автоматической генерации аналитических сводок. Это даст командирам получать сжатую и готовую к применению информацию, а у аналитиков появится возможность проверять и уточнять полученные результаты.

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Страны
США
Проекты
AI
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