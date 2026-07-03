ВС Израиля модернизируют систему ПРО Iron Dome

ЦАМТО, 2 июля. Минобороны Израиля 30 июня сообщило, что эффективность применения системы противоракетной обороны Iron Dome (Железный купол) была улучшена для защиты от массированных атак.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на министерство, в конструкцию были внесены различные модификации, включая "улучшения, повышающие возможности системы противостоять обстрелам высокой интенсивности и плотности". Комплекс прошел серию испытаний, в ходе которых имитировались существующие и перспективные угрозы, включая массированное применение реактивных снарядов, крылатых ракет и БЛА.

Как заявлено, продемонстрированные в ходе испытаний новые возможности являются значительным прогрессом в возможностях системы противостоять широкому спектру сценариев атак.

Программа испытаний также включала интеграцию с центром боевого управления Iron Dome лазерной системы вооружения Iron Beam. Данная система всегда позиционировалась как дополнение Iron Dome, обеспечивающее возможность снижения стоимости перехвата. Первая комплект Iron Beam официально поступил на вооружение ВВС Израиля в декабре 2025 года.

Сообщение МО Израиля сопровождалось видеороликом с испытаний, где для стрельбы 122-мм реактивными снарядами применялись две РСЗО PULS. Некоторые ракеты запускались по необычно высоким траекториям. Это может отражать относительно новую тактику, принятую ливанской группировкой "Хезболла", которая не производит пуск своих ракет на максимальную дальность, чтобы создать большую нагрузку на израильскую ПВО.