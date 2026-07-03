ИИ Maven достиг полной операционной готовности в составе сил НАТО

Источник изображения: topwar.ru

Система искусственного интеллекта Maven Smart System (MSS) от американской компании Palantir Technologies официально достигла полной операционной готовности в составе сил НАТО. Об этом сообщили источники в альянсе. Решение было принято на фоне беспрецедентной цифровой трансформации поля боя.

Maven становится главной платформой на базе ИИ для объединения систем управления и контроля всего альянса. Это первый в истории НАТО случай применения ИИ-решения такого масштаба в оперативном управлении войсками.

Система позволяет принимать военные решения – от тыловой логистики до передовых операций – с экспоненциальным сокращением времени принятия решений. Maven интегрирует данные с беспилотных летательных аппаратов, спутников и других датчиков. Выявляет потенциальные цели. Представляет результаты аналитикам и передает их решения оперативным системам.

В 2024 году Пентагон подтвердил использование системы для наведения авиаударов в Ираке, Сирии и Йемене. В ходе операции против Ирана Maven анализировал спутниковые снимки и данные с дронов для выявления целей. По данным источников, система также применялась при интервенции в Венесуэлу в январе 2026 года.

В ходе российско-украинского конфликта США использовали спутниковую разведку совместно с Maven для передачи Киеву информации военного значения.