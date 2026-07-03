Беспилотный выпуск: как вчерашние студенты служат операторами дронов

Отличившиеся бойцы могут быстро стать командирами, диспетчерами или аналитиками в подразделениях БПЛА и роботизированных систем

В батальоне беспилотных систем «Зевс» 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» служат бывшие студенты, любители киберспорта и офицеры танковых подразделений. По словам военнослужащих, оператор БПЛА, хорошо зарекомендовавший себя, может достаточно быстро стать командиром, диспетчером или аналитиком подразделения. Поэтому среди новобранцев немало тех, кто рассчитывает связать свою дальнейшую службу с беспилотными системами.

«Перед нами стоит общая цель — победа!»

Войска беспилотных систем (БпС) — самый молодой род войск наших вооруженных сил, и их работа во многом скрыта «туманом войны». Бойцы подразделений БпС не ходят в атаки — они туда посылают дроны, которые выжигают укрепрайоны, огневые точки и командные пункты противника. На пункте управления 15-го отдельного батальона беспилотных систем «Зевс» — тишина и большие экраны, где в режиме реального времени передается картинка с дронов, действующих на поле боя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Почти сразу становится понятно: боевую работу здесь ведут в основном молодые люди. Они управляют дронами, которые ведут разведку, сопровождают штурмовые подразделения и поражают укрепления, технику и живую силу противника.

Нам удается попасть на телемост бойцов со студентами и преподавателями Байкальского государственного университета (БГУ) из Иркутска.

Первым о своей службе рассказывает старший диспетчер батальона младший сержант Никита Шипачёв.

— Как вы приняли решение пойти на службу и что сделали, чтобы попасть в войска БпС? — спрашивают студенты из Иркутска.

— Я думал около полугода, — говорит Никита. — Помогло то, что у меня здесь уже были товарищи: кто-то с 2022-го, кто-то с 2023 года. И я для себя на втором курсе решил, что хочу помочь им, хочу поучаствовать в СВО и оставить свой след в истории.

Младший сержант Никита Шипачёв Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Студенты спрашивают, легко ли было заключить контракт. Никита рассказывает, что никакой бюрократической волокиты не встречал — всё прошло быстро.

До СВО он учился по специальности «Государственное и муниципальное управление». Затем взял академический отпуск, в котором подписал уже второй годовой контракт. Никита надеется, что служба даст ему опыт, который пригодится в дальнейшей работе управленца.

Во время службы командование обратило внимание на то, что Никита уверенно работает с большими объемами информации, умеет систематизировать и анализировать данные. Благодаря этому его перевели на штабную должность, где он получил звание младшего сержанта. По словам военнослужащего, оператор БПЛА, который хорошо проявил себя, может достаточно быстро вырасти до командира или аналитика подразделения.

Никита отмечает, что знания, полученные в институте, помогают ему и на службе. По его словам, они важны и для тех, кто хочет строить военную карьеру.

Один из вопросов студентов касается отношений между новичками и опытными бойцами.

— Здесь все равны и все друг другу помогают, потому что перед нами стоит общая цель — победа! В зоне СВО сослуживцы относятся друг к другу как к родным, душевно, — говорит он.

Мифы и реальность

За ходом телемоста наблюдает Виктор Сирота — заместитель начальника штаба отдельного батальона БпС. Он обращает внимание, что часть вопросов, которые задают военнослужащим, связаны с мифами, которые не соответствуют действительности.

В первую очередь речь идет об условиях контракта. По словам Виктора, украинские пропагандистские ресурсы распространяют утверждения о том, будто новобранцев подразделений БПЛА без подготовки и обучения переводят в штурмовые подразделения.

Заместитель начальника штаба отдельного батальона БпС Виктор Сирота Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— В приложении к специальному контракту прописано, что их перевод в другие войска, не связанные с беспилотниками, невозможен, — возмущается он. — У студентов есть привилегия по истечении срока контракта принять решение об увольнении из ВС РФ по собственному желанию или продлить службу в войсках БпС — для этого надо всего лишь написать рапорт.

Виктор на передовой в зоне СВО с первого дня. Начинал командиром танкового взвода, позднее стал командовать ротой. Участвовал в боях первого периода спецоперации, когда танки нередко вели огонь прямой наводкой и вступали в прямые столкновения с техникой противника.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

В батальон беспилотных систем он перешел во время реорганизации танковых подразделений. По его мнению, будущее современных войск во многом связано с развитием беспилотных технологий.

И от молодых людей будет зависеть многое. Привыкшим к игровым джойстикам и долгой работе перед экраном с самого детства легче освоиться с пультом управления БПЛА.

— Такие военнослужащие часто становятся хорошими пилотами, — считает он.

Мирные перспективы

Никита и его сослуживцы еще час отвечают на разные вопросы. Молодые бойцы рассказывают, что подразделения БпС работают со своими технико-эксплуатационными частями и большое количество военнослужащих получают там полноценные навыки, связанные с технической работой и электроникой, обслуживанием беспилотных систем, 3D-моделированием и печатью и конструированием.

По их словам, студенты технических специальностей за год службы получают опыт, который в гражданской сфере обычно приобретают лишь за несколько лет работы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Они уверены, что с учетом быстрого внедрения беспилотных технологий во всех сферах — от сельского хозяйства до киносъемок — военнослужащие БпС выходят в гражданскую жизнь с одной из самых востребованных и ценных специальностей.

После телемоста бойцов ждет непродолжительный отдых, а затем — боевые дежурства. Им предстоит вести разведку и пробивать оборону ВСУ дронами — знаменитыми «Молниями» и FPV-аппаратами различного предназначения. Задачи ребятам ясны и цель тоже — только победа!

Дмитрий Астрахань