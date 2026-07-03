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ЦАМТО

США предложили учитывать расходы на оборону при распределении льгот в НАТО

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Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер AP Photo/ Charlie Neibergall
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер AP Photo/ Charlie Neibergall.
Источник изображения: © AP Photo/ Charlie Neibergall

ЦАМТО, 2 июля. Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что союзникам по альянсу, которые увеличивают расходы на оборону, необходимо предоставлять политические и экономические льготы.

"Мы считаем, что те, кто делают больше, должны получать преимущества за свои усилия, в том числе приоритет в приобретении и закупках вооружений", – цитирует "Коммерсант" заявление М.Уитакера агентству Bloomberg.

По словам дипломата, Польшу, Германию, а также государства Северной Европы и Балтии можно отнести к членам альянса с высокими военными расходами. Однако он добавил, что общая оборонная подготовка Европы остается "неполной".

М.Уитакер также допустил, что Вашингтон может пойти на меры против стран, которые не выполнят целевой ориентир НАТО по выделению 5% ВВП на оборону к 2035 году, отмечает "Коммерсант".

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