Украина упростила процедуру экспорта вооружений в страны-партнеры

ЦАМТО, 2 июля. Правительство Украины утвердило новый механизм экспорта вооружений и военных технологий в государства-партнеры.

Новая система, получившая название Fast Track, предусматривает сокращение срока рассмотрения заявок производителей с 90 до 30 дней.

Об этом заявили секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, премьер-министр Юлия Свириденко и министр обороны Михаил Федоров, сообщает портал News.am со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно принятому постановлению, упрощенная процедура будет распространяться на поставки в страны, с которыми Украина заключила соглашения в формате Drone Deal. В большинстве случаев заявки будут рассматриваться без обязательного вынесения на межведомственную комиссию.

По словам Р.Умерова, ускорение процедур не означает ослабления государственного контроля.

Новый механизм будет действовать в период военного положения и распространяться на экспорт вооружений стоимостью от 15 млн. гривен. Для комплектующих этот порог применяться не будет.

Как отмечает портал News.am, перечень стран, на которые будет распространяться упрощенный режим, сформирует МИД Украины. В свою очередь, Минобороны будет ежеквартально обновлять список продукции, экспорт которой не подпадает под упрощенную процедуру по соображениям национальной безопасности.

Кроме того, как сообщает News.am, правительство также предусмотрело механизм поддержки украинского ОПК. По словам Ю.Свириденко, 20% средств от экспорта готовой продукции и технологий, а также 30% доходов от экспорта комплектующих будут направляться в специальный фонд государственного бюджета для развития оборонной промышленности.

При этом интеллектуальные права на украинские технологии сохранятся за разработчиками. Реэкспорт продукции третьим странам будет возможен только с письменного согласия Украины. Если продукция, произведенная по украинским технологиям, будет перепродаваться, 20% ее стоимости поступит в украинский бюджет.

Власти подчеркивают, что приоритетом остается обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины. Производители смогут экспортировать продукцию только при условии, что способны одновременно выполнять государственные оборонные заказы и экспортные контракты. Если государство планирует закупить соответствующую продукцию для армии, разрешение на ее экспорт выдано не будет, резюмирует News.am.

По словам М.Федорова, новые правила должны помочь украинским производителям расширять производство, выходить на новые рынки и привлекать международные инвестиции без ущерба для обеспечения армии.

News.am отмечает, что формат Drone Deal предусматривает сотрудничество с иностранными партнерами не только в сфере поставок беспилотников, но и в области обмена технологиями, совместных разработок, подготовки специалистов и привлечения инвестиций. По данным украинских властей, интерес к таким соглашениям уже проявили около 20 государств. Первой европейской страной, оформившей подобное соглашение с Украиной, стала Литва, позднее к инициативе присоединилась Латвия.