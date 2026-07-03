Войти
ЦАМТО

Украина упростила процедуру экспорта вооружений в страны-партнеры

310
0
0
Юлия Свириденко
Юлия Свириденко.
Источник изображения: © Ирина Яковлева/ ТАСС

ЦАМТО, 2 июля. Правительство Украины утвердило новый механизм экспорта вооружений и военных технологий в государства-партнеры.

Новая система, получившая название Fast Track, предусматривает сокращение срока рассмотрения заявок производителей с 90 до 30 дней.

Об этом заявили секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, премьер-министр Юлия Свириденко и министр обороны Михаил Федоров, сообщает портал News.am со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно принятому постановлению, упрощенная процедура будет распространяться на поставки в страны, с которыми Украина заключила соглашения в формате Drone Deal. В большинстве случаев заявки будут рассматриваться без обязательного вынесения на межведомственную комиссию.

По словам Р.Умерова, ускорение процедур не означает ослабления государственного контроля.

Новый механизм будет действовать в период военного положения и распространяться на экспорт вооружений стоимостью от 15 млн. гривен. Для комплектующих этот порог применяться не будет.

Как отмечает портал News.am, перечень стран, на которые будет распространяться упрощенный режим, сформирует МИД Украины. В свою очередь, Минобороны будет ежеквартально обновлять список продукции, экспорт которой не подпадает под упрощенную процедуру по соображениям национальной безопасности.

Кроме того, как сообщает News.am, правительство также предусмотрело механизм поддержки украинского ОПК. По словам Ю.Свириденко, 20% средств от экспорта готовой продукции и технологий, а также 30% доходов от экспорта комплектующих будут направляться в специальный фонд государственного бюджета для развития оборонной промышленности.

При этом интеллектуальные права на украинские технологии сохранятся за разработчиками. Реэкспорт продукции третьим странам будет возможен только с письменного согласия Украины. Если продукция, произведенная по украинским технологиям, будет перепродаваться, 20% ее стоимости поступит в украинский бюджет.

Власти подчеркивают, что приоритетом остается обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины. Производители смогут экспортировать продукцию только при условии, что способны одновременно выполнять государственные оборонные заказы и экспортные контракты. Если государство планирует закупить соответствующую продукцию для армии, разрешение на ее экспорт выдано не будет, резюмирует News.am.

По словам М.Федорова, новые правила должны помочь украинским производителям расширять производство, выходить на новые рынки и привлекать международные инвестиции без ущерба для обеспечения армии.

News.am отмечает, что формат Drone Deal предусматривает сотрудничество с иностранными партнерами не только в сфере поставок беспилотников, но и в области обмена технологиями, совместных разработок, подготовки специалистов и привлечения инвестиций. По данным украинских властей, интерес к таким соглашениям уже проявили около 20 государств. Первой европейской страной, оформившей подобное соглашение с Украиной, стала Литва, позднее к инициативе присоединилась Латвия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Литва
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.07 11:23
  • 56
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 03.07 01:42
  • 1
В США рассказали о новой роли Су-57
  • 03.07 01:32
  • 1
FT: Европа хочет использовать оборонный потенциал Турции на фоне разлада с США
  • 02.07 15:09
  • 16223
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.07 12:08
  • 4
Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА
  • 02.07 05:07
  • 1
Появились данные о подготовке НАТО массированного прорыва российской ПВО
  • 01.07 19:23
  • 0
Комментарий к "«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?"
  • 01.07 07:32
  • 0
Комментарий к "Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)"
  • 01.07 05:08
  • 1
Новейший украинский ЗРК «Риф» разместили на шасси советского ЗРК «Стрела-10»
  • 01.07 02:50
  • 1
«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?
  • 01.07 02:31
  • 1
Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)
  • 01.07 00:22
  • 2
Комментарий к "В России предложен новый способ борьбы с авианосцами США"
  • 30.06 23:56
  • 1
Британия отказалась от новых эсминцев в пользу гибридных кораблей с БЛА
  • 30.06 23:21
  • 0
Комментарий к "НАТО под давлением, Европе предстоит крупнейшее перевооружение в истории (El Pais, Испания)"
  • 30.06 22:57
  • 1
В США оценили воздушный компонент ядерной триады России