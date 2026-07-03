МНО Румынии заключило с Rafael первый твердый контракт на поставку новых ЗРК

ЦАМТО, 2 июля. МНО Румынии объявило о намерении усилить систему ПВО страны за счет приобретения зенитных ракетных комплексов малой дальности / ближнего действия.

В рамках этих обязательств 24 июня Генеральный директорат вооружений МНО Румынии через компанию CN Romtehnica SA заключил с израильской Rafael Advanced Defense Systems Ltd первый твердый контракт на поставку новых ЗРК на базе ранее подписанного рамочного соглашения.

Как заявлено, программа "Интегрированная система ПВО SHORAD-VSHORAD" направлена на оснащение ВС Румынии современными системами, предназначенными для защиты от воздушных угроз, включая БЛА и крылатые ракеты.

В рамках первого "исполнительного" контракта предполагается поставка одной интегрированной системы SHORAD-VSHORAD, трех ЗРК ближнего действия VSHORAD и одной системы малой дальности SHORAD. Помимо ЗРК, будут поставлены система подготовки и повышения квалификации, системы моделирования для оценки операторов, другое оборудование и услуги. Стоимость заказа составляет 3,049 млрд. леев (581,5 млн. евро).

Согласно условиям контракта, первые 2 системы ближнего действия (VSHORAD) будут поставлены в течение 3 лет с момента подписания контракта, а подготовка операторов этих систем будет проведены до начала приемочных работ.

В свою очередь, Rafael Advanced Defense Systems Ltd 26 июня сообщила о подписании с МНО Румынии первого твердого контракта на приобретение ЗРК SPYDER, которое знаменует собой начальный этап реализации стратегического рамочного соглашения, оценочная стоимость которого превышает 2 млрд. евро. Предложенное Rafael решение было выбрано по результатам тендера.

Соглашение предусматривает поставку системы SPYDER, включая полный комплект решений с пусковыми установками, перехватчиками, радиолокационными системами, учебными комплексами и логистической поддержкой. Ожидается, что поставка систем начнется в течение 36 месяцев после подписания соглашения.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2025 года МНО Румынии через компанию CN Romtehnica SA подписало с израильской Rafael Advanced Defense Systems Ltd рамочное соглашение по закупке зенитных ракетных комплексов малой дальности / ближнего действия (SHORAD-VSHORAD).

Документ предусматривает подписание трех последующих контрактов на приобретение 6 интегрированных зенитных ракетных систем SHORAD-VSHORAD, 6 ЗРК малой дальности SHORAD и 6 комплексов ближнего действия VSHORAD. Помимо ЗРК, будут поставлены система подготовки, система моделирования для оценки операторов VSHORAD, боеприпасы, предоставлены услуги обучения и логистическая поддержка.

Общая стоимость закупки составляет 10,33 млрд. леев (около 2,038 млрд. евро). Срок действия рамочного соглашения – 7 лет. При этом первые две системы VSHORAD будут поставлены в течение 3 лет с момента подписания первого контракта.

Пока не известно, в какой точно конфигурации получат ЗРК SPYDER ВС Румынии. Если ранее основным средствами поражения SPYDER были ракета малой дальности PYTHON-5 с двухдиапазонной тепловизионной ГСН и I-Derby с активной радиолокационной ГСН, то в последнее время спектр средств поражения существенно расширился.

В настоящее время в "портфель" предлагаемого Rafael семейства SPYDER входят системы малой (SR) / расширенной (ER) / средней дальности (MR), дальнего действия (LR), и даже сверхбольшой дальности (XR), предназначенные для обеспечения защиты объектов и сил от широкого спектра воздушных угроз на расстояниях до 140 км. Новейшая конфигурация SPYDER AiO (All in One) предусматривает размещение средств обнаружения и поражения на одном шасси и позволяет осуществлять перехват на дальностях до 40 км.