Беларусь и Пакистан подтвердили готовность развивать военно-техническое сотрудничество

ЦАМТО, 2 июля. Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович 1 июля встретился с командующим ВВС Пакистана Захиром Ахмадом Бабар Сидху, сообщает БЕЛТА.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили спектр направлений двустороннего взаимодействия в сфере военного и военно-технического сотрудничества.

Они высказали заинтересованность на основе взаимного доверия и уважения с учетом интересов друг друга развивать взаимовыгодное сотрудничество между Беларусью и Пакистаном, а также определили перспективные направления взаимодействия.

Госсекретарем Совбеза была подтверждена готовность в содействии развитию межведомственных отношений, а также решении разноплановых вопросов по линии оборонных ведомств двух стран, отмечает БЕЛТА.