Грузия приобрела систему для нейтрализации беспилотников

ЦАМТО, 2 июля. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии приобрела систему противодействия БЛА, способную нейтрализовывать дроны, заявил госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе.

"Современная система против беспилотных летательных аппаратов позволяет обнаруживать и нейтрализовывать БЛА в радиусе 5-6 км", – цитирует Sputnik Грузия заявление М.Мдинарадзе.

При этом госминистр не уточнил, с чем связано приобретение системы против беспилотников, и была ли она хотя бы раз задействована, отмечает портал Sputnik Грузия.