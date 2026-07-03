Инструктор БПС раскрыл особенности обучения управлением дронами

Курсанты осваивают беспилотную технику поэтапно от симуляторов до реальных БПЛА

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Главная особенность трехмесячного обучения курсантов - поэтапное освоение техники от симуляторов до работы с реальными дронами на полигоне и углубленное изучение БПЛА, в том числе трофейных образцов, сообщил РИА Новости инструктор подразделения БПС (беспилотных систем) с позывным Задира.

"Особенностью трехмесячного обучения является начальная работа курсантов на симуляторе, где им необходимо налетать порядка 40 часов, чтобы уверено управлять дроном. В программу входит отработка типовых боевых задач: сброса полезной нагрузки, выполнения маневров, сопровождения бойцов и других операций, актуальных для зоны спецоперации", - рассказал инструктор.

Он отметил, что для тренировок в симуляторе доступны три карты — Угледар, Днепр и остров.

"Каждая из этих карт моделирует разные типы задач и отличается уровнем сложности, что позволяет постепенно наращивать навыки будущих операторов БПЛА", - объяснил инструктор.

По его словам, после освоения симулятора курсанты переходят к управлению настоящим дроном в учебном классе.

"На следующем этапе они детально изучают устройство БПЛА: разбирают и собирают аппараты до последнего винтика. В программу входит работа не только с отечественными дронами, но и с трофейными беспилотниками противника, так как это нужно для того, чтобы операторы понимали, с какой техникой могут столкнуться на передовой, и умели при необходимости "перепрошить" вражеский аппарат для использования в своих целях", - отметил он.

Инструктор подразделения БПС с позывным Задира добавил, что программа также включает изучение средств противовоздушной обороны и практические занятия на полигоне.

"После всех практических занятий в завершение трехмесячного курса операторы БПЛА сдают итоговый экзамен, после чего направляются в зону СВО. При этом конкретное направление их службы определяется исключительно приказом министерства обороны — самостоятельно выбрать его нельзя", - отметил он.

Задира добавил, что на протяжении всего обучения курсанты могут сменить специализацию, например, стать ремонтником БПЛА, если понимают, что их душа не лежит к работе с ударными дронами.