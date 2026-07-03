Войти
РИА Новости

Инструктор БПС раскрыл особенности обучения управлением дронами

300
0
0
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Курсанты осваивают беспилотную технику поэтапно от симуляторов до реальных БПЛА

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Главная особенность трехмесячного обучения курсантов - поэтапное освоение техники от симуляторов до работы с реальными дронами на полигоне и углубленное изучение БПЛА, в том числе трофейных образцов, сообщил РИА Новости инструктор подразделения БПС (беспилотных систем) с позывным Задира.

"Особенностью трехмесячного обучения является начальная работа курсантов на симуляторе, где им необходимо налетать порядка 40 часов, чтобы уверено управлять дроном. В программу входит отработка типовых боевых задач: сброса полезной нагрузки, выполнения маневров, сопровождения бойцов и других операций, актуальных для зоны спецоперации", - рассказал инструктор.

Он отметил, что для тренировок в симуляторе доступны три карты — Угледар, Днепр и остров.

"Каждая из этих карт моделирует разные типы задач и отличается уровнем сложности, что позволяет постепенно наращивать навыки будущих операторов БПЛА", - объяснил инструктор.

По его словам, после освоения симулятора курсанты переходят к управлению настоящим дроном в учебном классе.

"На следующем этапе они детально изучают устройство БПЛА: разбирают и собирают аппараты до последнего винтика. В программу входит работа не только с отечественными дронами, но и с трофейными беспилотниками противника, так как это нужно для того, чтобы операторы понимали, с какой техникой могут столкнуться на передовой, и умели при необходимости "перепрошить" вражеский аппарат для использования в своих целях", - отметил он.

Инструктор подразделения БПС с позывным Задира добавил, что программа также включает изучение средств противовоздушной обороны и практические занятия на полигоне.

"После всех практических занятий в завершение трехмесячного курса операторы БПЛА сдают итоговый экзамен, после чего направляются в зону СВО. При этом конкретное направление их службы определяется исключительно приказом министерства обороны — самостоятельно выбрать его нельзя", - отметил он.

Задира добавил, что на протяжении всего обучения курсанты могут сменить специализацию, например, стать ремонтником БПЛА, если понимают, что их душа не лежит к работе с ударными дронами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Днепр
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.07 11:23
  • 56
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 03.07 01:42
  • 1
В США рассказали о новой роли Су-57
  • 03.07 01:32
  • 1
FT: Европа хочет использовать оборонный потенциал Турции на фоне разлада с США
  • 02.07 15:09
  • 16223
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.07 12:08
  • 4
Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА
  • 02.07 05:07
  • 1
Появились данные о подготовке НАТО массированного прорыва российской ПВО
  • 01.07 19:23
  • 0
Комментарий к "«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?"
  • 01.07 07:32
  • 0
Комментарий к "Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)"
  • 01.07 05:08
  • 1
Новейший украинский ЗРК «Риф» разместили на шасси советского ЗРК «Стрела-10»
  • 01.07 02:50
  • 1
«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?
  • 01.07 02:31
  • 1
Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)
  • 01.07 00:22
  • 2
Комментарий к "В России предложен новый способ борьбы с авианосцами США"
  • 30.06 23:56
  • 1
Британия отказалась от новых эсминцев в пользу гибридных кораблей с БЛА
  • 30.06 23:21
  • 0
Комментарий к "НАТО под давлением, Европе предстоит крупнейшее перевооружение в истории (El Pais, Испания)"
  • 30.06 22:57
  • 1
В США оценили воздушный компонент ядерной триады России