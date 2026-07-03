План Б обретает форму (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)

NZZ: ЕС не способен заменить НАТО

ЕС необходим запасной план в сфере обороны, пишет NZZ. Ему придется свыкнуться мыслью о НАТО 3.0 – альянсе, из которого США не исчезают, но в котором Европа берет на себя основную нагрузку в сфере обычных вооружений, предрекает автор статьи.

Маттиас Насс (Matthias Naß)

Для Дональда Трампа НАТО является предметом переговоров. Европейцы такую политику уже хорошо поняли: они должны сами обеспечить собственную безопасность. Саммит в Анкаре может стать отправной точкой для этого обновления.

Гренландия стала поворотным моментом. Угроза Дональда Трампа присоединить территорию другой страны — члена НАТО дала европейцам в альянсе понять: пришло время действовать. Нужен был план Б.

План Б на тот случай, если Америка действительно порвет с альянсом, который сама же почти 80 лет назад помогла создать. Точнее, необходим план Б, чтобы именно такое развитие событий не допустить. План, разработанный для того, чтобы показать американцам, что европейцы готовы и способны в случае необходимости самостоятельно предоставить войска и оружие для обеспечения своей безопасности. И тем самым выполнить требование Трампа — больше не быть обузой для Соединенных Штатов.

Не все хотели участвовать в этой дискуссии. Например, Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО. "Если кто-то здесь считает, что Европейский союз или Европа в целом способны защитить себя без Соединенных Штатов, — продолжайте мечтать", — заявил Рютте в январе 2026 года депутатам Европейского парламента. Если такой цели действительно добиваться, то 5% валового внутреннего продукта точно не хватит. "Тогда речь будет идти о 10% ВВП".

Рютте опасается, что любая попытка европейцев справиться в военном отношении без американцев может стать может стать самосбывающимся пророчеством. Тем более генсек не верит, что ЕС способен заменить НАТО. Он считает несостоятельной мысль о том, что пункт о взаимной помощи, закрепленный в статье 42.7 Договора о Европейском союзе, может занять место статьи 5 Североатлантического договора. Согласно этой статье, нападение на одного члена альянса считается нападением на всех, и организация должна ответить коллективно.

В своем предостережении от чрезмерных иллюзий генеральный секретарь НАТО, конечно, прав. Европейцам по-прежнему будут необходимы военные возможности мировой сверхдержавы, США, во многих областях: в работе спецслужб, разведке, противовоздушной обороне, воздушной транспортировке тяжелого вооружения. Не говоря уже о ядерном сдерживании.

Чем дальше на запад, тем меньше давление, побуждающее к действиям

Все это понимают. Тем не менее европейцы начали двигаться к большей самостоятельности — после десятилетий, когда они перекладывали свою безопасность на всемогущих американцев.

Конфликт на Украине и жесткое требование Трампа увеличить взносы на оборону запустили давно назревшее переосмысление реальности. Теперь целью являются уже не 2% ВВП на оборону, как было согласовано в 2014 году, а те самые 5%. Так решили год назад на саммите НАТО в Гааге. Достичь этой цели планируется к 2035 году.

Для Германии это означает следующее: если в 2021 году, за год до начала украинского конфликта, федеральное правительство выделило на военные нужды еще 46,93 миллиарда евро, то в этом году сумма должна составить 108,2 миллиарда евро: 82,69 миллиарда из регулярного бюджета и еще 25,51 миллиарда из специального фонда бундесвера. В 2029 году оборонный бюджет должен вырасти уже до головокружительных 152,8 миллиарда евро. За восемь лет немецкие военные расходы таким образом увеличатся более чем втрое.

Польша уже сегодня выделяет на внешнюю безопасность 4,8% ВВП. Небольшая страна вроде Эстонии — даже 5,4%. И это только на оборону. Если добавить расходы на инфраструктуру, важную для безопасности, Эстония выходит на показатель чуть выше 8% своей экономики, заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна в интервью газете Die Zeit.

План Б становится все более необходимым

Не все государства НАТО так охотно идут на огромные расходы. Чем западнее расположены государства, тем меньше они ощущают необходимость действовать срочно. Испания, например, до сих пор не хочет брать на себя обязательство по достижению официальной цели НАТО в 5% ВВП. Однако большинство других государств уже не оспаривают саму необходимость европеизировать НАТО и заплатить за это высокую цену.

План Б, предусматривающий оборону Европы без участия США, обретает форму.

Насколько необходим запасной вариант, показывает спор между союзниками из-за войны с Ираном, развязанной Израилем и США. Большинство европейцев сочли ее плохо подготовленной, крайне сомнительной с точки зрения международного права и катастрофической по итогам. Дональд Трамп, однако, почувствовал, что союзники его бросили, и пожаловался: "Когда мы в них нуждались, НАТО рядом не оказалось".

Похоже, не случайно именно в этот момент Пентагон объявил, что отказывает альянсу в своих важных военных возможностях, которые США предоставляли НАТО. В их число входили целая авианосная ударная группа, все подводные лодки, способные запускать крылатые ракеты большой дальности, а также морские патрульные самолеты, самолеты-заправщики и 50 истребителей F-16 и F-15.

Кроме того, из Германии должны вывести пять тысяч военнослужащих, вероятно, еще и потому, что Дональда Трампа раздражала личная критика канцлера Фридриха Мерца из-за войны с Ираном.

План Б — европеизация НАТО — становится все более актуальным.

Однако, поскольку американцы уже давно, и не только с приходом Трампа, ждут от европейцев более весомого военного вклада в оборону альянса, такой план не обязательно должен привести к большому внутреннему конфликту. Обе стороны хотят одного и того же, хотя и по разным причинам.

Для Дональда Трампа защита Европы — это вопрос переговоров

Таким образом, действительно может возникнуть своего рода НАТО 3.0. Об этом рассказал эксперт по безопасности Кристиан Мёллинг в интервью газете Süddeutsche Zeitung: "Речь идет об альянсе, из которого США не исчезают, но где Европа берет на себя основную нагрузку в сфере обычных вооружений. Распределение бремени превращается в перекладывание ответственности: не как полный разрыв, а как упорядоченное перераспределение ответственности".

Первый шаг к обновленному альянсу может быть сделан на саммите, который пройдет на следующей неделе в Анкаре.

Опасение по поводу того, что разгневанный Дональд Трамп выведет США из альянса, уже почти не тревожит европейцев, тем более что Конгресс США этого не поддержал бы. Но они понимают: оборона Европы для американского президента уже не "священный долг", каким она была для его предшественника Джо Байдена. Для Дональда Трампа это предмет переговоров.

Тот, кто не хочет приезжать на саммит с вытянутой рукой, должен что-то предложить – европейцы наконец-то усвоили эту простую истину эпохи Трампа. В Анкару они едут не с пустыми руками. По крайней мере этого Трамп добился своим агрессивным давлением.

Четыре года назад конфликт на Украине оживил альянс, который президент Франции Эмманюэль Макрон когда-то уже характеризовал как "смерть мозга". Теперь давление с целью реформ исходит изнутри, а ошибки собственной ведущей державы мобилизуют сопротивление альянса.

Пока это удавалось. Марк Рютте, которого многие высмеивали как "укротителя Трампа", несколько недель назад в Вашингтоне лаконично описал свою нынешнюю главную задачу: "Иногда нам приходится заботиться о политическом тылу".