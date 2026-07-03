"Неолит" разработал аналог боевого БПЛА для подготовки курсантов

Для эксплуатации в учебных центрах разработали беспилотник "УН‑001"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Беспилотник "УН‑001", являясь аналогом боевой машины, разработан специально для интенсивной эксплуатации в учебных военных центрах, сокращая потери боевых единиц при подготовке курсантов БпС, сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия НПО "Неолит" Виктор Лобанов.

"Сейчас подготовка "пилотов" БПЛА самолетного типа в учебных центрах Минобороны ведется на боевых машинах, что сопряжено со значительными потерями техники, так как на один выпуск курсантов приходится до 5–6 утраченных единиц, что создает серьезную нагрузку как на бюджет, так и на фронтовые запасы. Именно поэтому специалисты компании "Неолит" разработали "УН‑001" как специализированный учебный аппарат, который хоть и стоит сопоставимо с боевым аналогом, но при этом выдерживает до 150 жестких посадок, где в большинстве случаев требуется лишь заменить винт", - заявил гендиректор компании "Неолит".

Лобанов добавил, что это кардинально снижает затраты на этапе первоначальной подготовки специалистов БпС.

"Компания сознательно пошла на то, чтобы сделать тренировочный снаряд, а не хрупкий дорогой дрон, поэтому при жесткой посадке энергия удара гасится за счет деформации демпферов, а замена винта занимает считанные минуты", — подчеркнул он.

Лобанов отметил, что опытная эксплуатация "УН‑001" уже прошла в трех учебных центрах — в Воронежской, Московской и Белгородской областях и все инструкторы БпС подтвердили, что управляемость учебного самолета идентична боевым образцам. По его словам, такой подход позволяет отрабатывать широкий спектр сценариев — от аэродромных полетов до тактических вылетов с коротких и неподготовленных площадок.

"Самым главным приоритетом нашей компании являлось обеспечение российской армии надежным тренажером, который сэкономит ресурс боевых машин и ускорит ввод молодых "пилотов" в строй. Сейчас мы готовим серийную линию и уже есть предварительные заявки от нескольких региональных центров", — заключил директор НПО "Неолит".