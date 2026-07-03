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РИА Новости

В Донбассе создали систему, обнаруживающую каждый беспилотник ВСУ

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Российский военнослужащий
Российский военнослужащий.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

РИА Новости: ВС России в Донбассе создали систему противодействия БПЛА ВСУ

ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. Российские подразделения в Донбассе создали систему, обнаруживающую почти каждый беспилотник ВСУ, сообщил РИА Новости оператор БПЛА мобильной огневой группы отряда "Русь" Добровольческого корпуса с позывным Слово.

"Организовано взаимодействие между всеми подразделениями, которые есть на территориях, где возможен пролет противника. Каждый сектор разделен, у каждого подразделения своя задача, своя зона ответственности. То есть ни одно беспилотное летающее средство не может пройти и остаться незамеченным", — рассказал Слово.

Собеседник агентства уточнил, что помимо визуального наблюдения и контроля бойцы используют всевозможные радиотехнические приспособления и радиолокационные станции, что позволяет группировке войск "Юг" знать о приближении украинских БПЛА и понимать, с какого направления будет пролет.

Слово отметил, что бойцы мотивированы работать в мобильной огневой группе, так как имеют возможность предотвратить удары украинских беспилотников по регионам России.

"Личная мотивация также присутствует при данной работе, так как все эти вражеские "птицы" полетят к нам домой, так сказать. Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы не допустить их дальнейшего пролета и сбиваем их на начальном этапе, на этапах развертывания и эшелонирования", — подытожил Слово.

ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

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