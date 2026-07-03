Служба с наблюдением: российские дизельные подлодки начали патрулирование в Тихом океане

Экипажи осваивают тактику, от которой отказались после распада СССР

Российский флот возвращается к советской практике применения дизель-электрических подводных лодок в океанской зоне. Как выяснили «Известия», ДЭПЛ вновь начали нести боевую службу в удаленных районах Тихого океана и отрабатывать совместные задачи с атомоходами. По оценке экспертов, такая схема позволяет эффективнее обнаруживать иностранные корабли и подлодки и вести за ними скрытное наблюдение.

Новая боевая служба дизель-электрических подводных лодок

Дизель-электрические лодки (ДЭПЛ) начали нести боевое дежурство в отдаленных районах Тихого океана, сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией. Во время дальних походов они будут в том числе взаимодействовать с атомоходами. Боевую службу в этой акватории ДЭПЛ не несли с советских времен, уточнили собеседники.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Источник изображения: iz.ru

Первой в дальний поход отправилась подлодка «Магадан» проекта 636.3. Она вышла из пункта базирования в декабре прошлого года и несла боевую службу в зоне ответственности Тихоокеанского флота. В ходе похода экипаж пополнял запасы в пунктах базирования российского флота, а затем приступил к выполнению основных задач боевой службы, проведя в море более 40 суток. Одним из ключевых элементов похода стала отработка совместных действий с экипажами атомных подводных лодок (АПЛ).

Многие ошибочно считают, что дизель-электрические подводные лодки — корабли прибрежной зоны, а это не совсем так, рассказал «Известиям» председатель Клуба моряков-подводников капитан 1-го ранга Игорь Курдин. По его словам, каждый тип подводных кораблей использует свои преимущества. Атомные обладают большей поисковой производительностью, а дизель-электрические имеют большую скрытность за счет малой шумности.

— Формирование тактических групп из АПЛ и ДЭПЛ позволяет эффективно использовать подводные силы для обнаружения иностранных кораблей, устанавливать за ними скрытное слежение, периодически меняясь местами, — подчеркнул эксперт. — В советское время дизель-электрические подводные лодки несли боевую службу и в северной части Атлантического океана. Я думаю, решение возродить хорошо забытую старую практику — совершенно правильное.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Источник изображения: iz.ru

То, что военные моряки начали отрабатывать совместные действия дизель-электрических и атомных подводных лодок, — хороший знак, сказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Много лет этого не делали и могли просто позабыть, как такие мероприятия организуются, — пояснил он. — Совместное подводное плавание — достаточно сложный процесс. Отсутствие визуальной видимости, сложности со связью, с навигацией. Поэтому это хороший сигнал о повышении боеспособности нашего Тихоокеанского флота.

По мнению эксперта, во время похода «Магадан» могла как обеспечивать безопасность атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, так и выполнять самостоятельные задачи — отслеживать действия американских субмарин и надводных кораблей, а также изучать особенности района боевого применения.

Дмитрий Болтенков не исключил, что в перспективе на Камчатке может появиться новое соединение дизель-электрических подводных лодок. Ранее они уже базировались на полуострове, однако сейчас таких сил там нет.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Источник изображения: iz.ru

— На Камчатке мощная группировка атомных подводных лодок. Там есть и ударные субмарины, и лодки с баллистическими ракетами. Придут лодки специального назначения. Не помешало бы развернуть еще и ДЭПЛ для обеспечения их развертывания в водах Тихого океана, сопровождения и прикрытия, — заключил он.

Что представляют собой подводные лодки проекта 636.3

Подлодки проекта 636.3 предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями, защиты военно-морских баз и других задач. Они считаются одними из самых бесшумных, за что на флоте их прозвали «Черная дыра». Корабли имеют водоизмещение свыше 3,9 тыс. т, длину 74 м, ширину 9,9 м, развивают скорость до 20 узлов и способны непрерывно находиться в море до 45 суток. Рабочая глубина погружения — 240 м. На каждой лодке находятся шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов, она может применять мины, а также крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».

Первоначально проект 636 создавался как экспортный. Такие лодки в 1980-е годы поставлялись в страны Организации Варшавского договора. В 1990-е их строили для КНР, Алжира и Вьетнама. Затем решили закупить и для российского флота. В ВМФ они поставляются по модернизированному проекту 636.3 и имеют улучшенные ходовые характеристики, пониженный уровень шумности, современные автоматизированную систему управления и навигационный комплекс.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин Источник изображения: iz.ru

Первая серия из шести подлодок проекта 636.3 строилась с 2014 по 2016 год, все они несут службу на Черном море. В сентябре 2016-го был подписан контракт еще на шесть кораблей.

Подлодки второй серии — «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан», «Уфа», «Можайск» и «Якутск» — входят в состав Тихоокеанского флота.

В 2022 году подлодка «Магадан» протестировала свои возможности в арктических широтах на северо-востоке России. Проверка прошла успешно, и военные пришли к выводу, что лодки проекта 636.3 пригодны для действий в Заполярье. При необходимости они могут взять под защиту Северный морской путь.

Тимофей Волков