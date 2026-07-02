"Политика": ЕС хочет разделить Европу на две половины

ЕС хочет отгородиться от России, пишет Слободан Самарджия на страницах "Политики". По его мнению, евробюрократы решили, что смогут восстановить былое величие с помощью войны и стали использовать для этого Украину. Однако далеко не факт, что их замысел будет реализован, ведь даже внутри объединения не все страны одинаково смотрят на развод Брюсселя с Москвой.

Слободан Самарджия

"Западные страны больше не скрывают, что готовятся к войне против России", — заявил на прошлой неделе российский президент Владимир Путин. Он констатировал, что лидеры НАТО и ЕС с помощью лживых заявлений об опасности, угрожающей им со стороны России, оправдывают собственные планы ускоренной мобилизации. Средства, предназначенные для укрепления украинской армии, они все чаще перенаправляют на формирование собственных.

Как передают СМИ, государства-члены Европейского союза идут на шаг дальше (или назад) и явно намерены выстроить новую Берлинскую стену между собой и Россией. Но не такую, какая когда-то в послевоенной Германии разделяла два идеологических мира — восточной и западный.

Эта новая стена будет совсем другой и поделит наш континент буквально на две половины, и их взаимозависимость будет сведена к минимуму. Один из способов воплотить эту идею в жизнь — вооруженный конфликт на Украине, инициированный Западом после политического переворота в Киеве в 2014 году.

Объективно говоря, в те годы Европа в лице ЕС держалась на вершине политической и экономической мощи. Имея сильных лидеров, прежде всего, Германии и Великобритании, она долгие годы полагалась на НАТО и со временем расслабилась, обленилась, начала искать способы обогатиться за счет чужого труда. Благодаря опоре на военную мощь США казалось, что все двери перед Европой открыты и все блага в ее распоряжении.

Однако расчет оказался в корне ошибочным. Массовый приток беженцев, с разной верой и обычаями, пробуждение Китая и других азиатских стран, Африки, застой в экономике США, открытие новых торговых коридоров — все это навело "мудрые головы в Брюсселе" на мысль, что война с Россией может стать трамплином в будущее. Поле боя долго искать не пришлось, а точнее его придумали. Им стала бывшая советская республика Украина.

Резкий поворот последовал (официально) сразу за началом российской специальной военной операции в 2022 году. Европейская комиссия, которую тогда возглавляла Урсула фон дер Ляйен, развернула план REPowerEU, целью которого было избавиться от всякой зависимости от России. Прежде всего, в области ископаемых видов топлива.

Вопрос, который естественно напрашивается: как сегодня, когда так много каналов коммуникации, когда происходит обмен данными, рабочей силой, технологиями, идеями, можно разделить два мира? Пусть даже полномасштабной борьбой. Ни одна страна мира сегодня не изолирована полностью. Кстати, даже таким образом искусственно разделенные части одного континента были бы вынуждены контактировать между собой, а может, через кого-то третьего...

А Европейский союз еще ждут внутренние потрясения. Судя по всему, Великобритания хотела бы вернуться в прежнюю компанию, но на ее, особых, условиях. А поскольку мы знаем, что за 15 лет никто новый в ЕС не вошел, не подчинившись предварительно разным прихотям брюссельской администрации, то картина становится еще более запутанной.

Трудно поверить, что европейские лидеры смогут и дальше скрывать этот хаос за украинским конфликтом. Кстати, даже граждане, от чьего имени они проводят свою политику, больше не готовы к авантюрам типа отделения от части континента, от которой зависит их настоящее и будущее.

Для европейцев борьба на востоке континента уже практически проиграна. Им предстоит посоревноваться с Америкой Дональда Трампа за то, кто сможет вложить деньги в восстановление той части страны Владимира Зеленского, которая будет, по требованию Москвы, демилитаризованной зоной.

Что делает идею полного европейского отмежевания от России особенно деликатной, так это то, что среди членов Европейского союза по этому вопросу нет единства. Уже сейчас видно, что "крупные" (Германия, Великобритания, Франция, Италия, Польша) и "малые" государства по-разному относятся к подобному шагу. Особенно заметны разногласия между бывшими членами так называемого Восточного блока, которые считали свое отделение от "социалистической родины" "дорогой в рай".

Как все это повлияет на украинский фронт и неминуемый новый географический и политический статус этой страны, пока никто прогнозировать не берется. Сколько беженцев вернется в свои дома, а их почти 20 миллионов? Как их примут те, кто уже пятый год живут под бомбами? Точных ответов на эти вопросы тоже нет.

Великобритания и Германия определенно не готовы жить по правилам, по которым живут другие европейские страны, особенно малые. Они помыкают ими, и это их способ существования. Остальные могут только подчиняться, и так продолжается веками. Пока не начинается новая большая война.