Американский флот проводил "на покой" еще одну подлодку класса "Лос-Анджелес"

В минувший понедельник, 29 июня, ВМС США провели церемонию вывода из эксплуатации усовершенствованной быстроходной ударной атомной подводной лодки "Александрия" класса "Лос-Анджелес". Как уточняет Navy Recognition, мероприятие состоялось на военно-морской базе Пойнт-Лома в Сан-Диего. Теперь субмарину направят на военно-морскую верфь в Пьюджет-Саунд для проведения многолетних процедур по выгрузке топлива, демилитаризации и утилизации ядерного реактора.

Введенная в строй в 1991 году, атомная подводная лодка водоизмещением 6930 тонн совершила 14 дальних походов и прошла более миллиона морских миль. После ее списания в строю остаются 23 субмарины класса "Лос-Анджелес".

Многоцелевая АПЛ "Александрия", США US Navy

Подлодка прошла службу в период постсоветского перехода, балканских операций по обеспечению безопасности в 1990-х годах, военных кампаний после 11 сентября 2001 года, возобновления активности подводных лодок в Арктике и последующего перехода США к конкуренции в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Александрия" – 46-я атомная подлодка класса "Лос-Анджелес", вошедшая в подкласс 688i, состоящий из 23 субмарин, которые отличались более тихим двигателем, убирающимися носовыми рулями и возможностью передвижения подо льдом.

Первое крупное развертывание "Александрии" началось в августе 1993 года. Оно включало поддержку в Адриатическом море операции НАТО Sharp Guard по обеспечению правопорядка во время войн в бывшей Югославии.

В последующие годы субмарина действовала в Средиземном море, Северной Атлантике, Персидском заливе и в районе базирования 5-го флота ВМС США, где подлодки класса "Лос-Анджелес" поддерживали операции Enduring Freedom и Iraqi Freedom, занимаясь сбором разведывательной информации, наблюдением, поддержкой авианосных ударных групп, а также нанося удары ракетами "Томагавк".

В 2004 году "Александрия" завершила шестимесячное кругосветное плавание, став первой подлодкой улучшенного класса "Лос-Анджелес", совершившей такое путешествие, и первой американской АПЛ, посетившей Гоа (Индия).

На верфи в Пьюджет-Саунд, – главном объекте ВМС США по выгрузке топлива и утилизации атомных подводных лодок, – перед началом работ с реактором необходимо будет демонтировать или вывести из эксплуатации действующие системы лодки, включая тяжёлые торпеды Mk48 ADCAP, крылатые ракеты "Томагавк", противокорабельные ракеты "Гарпун", криптографическое оборудование, средства РЭБ, гидроакустические процессоры и прочие системы, на которые распространяется режим секретности.