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Военное обозрение

Система для борьбы с украинскими беспилотниками уже создана, но нужно время

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Источник изображения: topwar.ru

Россия завершает создание единой информационной системы управления противовоздушной обороны, которая станет основным средством борьбы с украинскими беспилотниками. Об этом рассказал российский военкор Александр Сладков по итогам встречи с министром обороны Андреем Белоусовым.

Российская армия завершает объединение всех ячеек ПВО в единую систему, которая будет накапливать данные, анализировать и реагировать на атаки беспилотников или ракет по России. По словам Сладкова, создается некий банк данных, к которому стекаются данные со всех РЛС и т.д. И потом, уже на основе этих данных, анализа цели, система будет выбирать средство поражения.

Все ячейки ПВО – в единую систему. Потому что у нас подразделения занимаются локально, частенько на взаимодействии друг с другом, на личных каких-то связях. Сейчас уже создана система, которая накапливает в себе данные. Эта система ситуационно позволяет реагировать на внезапно возникающую ситуацию — атаку.

Другой российский военкор Александр Коц добавил, что система создана на базе искусственного интеллекта, но для того, чтобы она окончательно заработала, нужно время. Пока же удары украинских беспилотников будут только нарастать. По его словам, этим летом точно легко не будет, но потом наступит перелом, поскольку под новую систему идет насыщение войск средствами обнаружения и перехвата, создаются новые подразделения и мобильные группы.

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Россия
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БПЛА
ИТ
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