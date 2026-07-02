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Военное обозрение

Киев отказался от предложения Ирландии поставить ВСУ дефектные ББМ Outrider

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская сторона отклонила предложение правительства Ирландии о поставке ВСУ 27 единиц закупленных 17 лет назад устаревших и откровенно неудачных бронированных боевых машин RG32M Outrider. Видимо, чтобы не обижать западных «союзников», в Минобороны Украины объяснили это решение тем, что военная техника этого типа в настоящее время не состоит на вооружении ВСУ, а ее использование потребовало бы создания отдельной системы обучения экипажей, обслуживания и снабжения запчастями.

При этом очевидно, что озвученные украинским Минобороны причины до этого почему-то не мешали ВСУ брать на вооружение самый настоящий «зоопарк» военной техники, которого не существовало ни в одной армии мира. Начиная от артиллерийских систем различных калибров и заканчивая самыми разнообразными ББМ, автомобилями, ОБТ, вертолетами и даже истребительной авиацией.

Бронемашины RG32M Outrider, приобретенные Ирландией в 2009 году у ныне упраздненной южноафриканской фирмы BAE Systems Land Systems South Africa почти за 20 млн евро, с самого начала эксплуатации вызывали нарекания из-за низкой надежности и регулярных поломок. В частности, ирландские военные жаловались на неисправности трансмиссии и электрооборудования, из-за чего эту технику крайне редко рисковали использовать даже в миротворческих миссиях. В 2024 году эти ББМ были окончательно выведены из эксплуатации, а после отказа Украины власти Ирландии решили отправить весь имеющийся парк RG32M Outrider на утилизацию.

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Страны
Ирландия
Украина
Компании
BAE Systems
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