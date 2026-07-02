Войти
Военное обозрение

Норвегия продала авиационные ракеты JSM неназванному заказчику

397
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace подписала контракт на сумму 4,7 млрд норвежских крон (около 473 млн долларов), в рамках которого неназываемому заказчику предполагается поставить авиационные ракеты Joint Strike Missile (JSM). Поскольку средняя стоимость JSM согласно предыдущим контрактам около трех миллионов долларов за единицу, вероятнее всего, речь идет о заказе партии из около 150 единиц ракет этого типа.

Примечательно, что если ранее Kongsberg всегда указывала страну-заказчика своей продукции, то в этот раз по какой-то причине эта информация не раскрывается. В пресс-релизе говорится, что ракеты купила какая-то новая страна, которая стала шестым заказчиком JSM. Ранее ракеты этого типа заказывали США, Япония, Австралия, Германия, а также непосредственно Минобороны Норвегии. Ракеты JSM покупаются для оснащения истребителей F-35, но также они могут применяться и с F-16. Возможным заказчиком этих ракет может быть Бельгия, которая ранее проявляла интерес к JSM, а также другие страны Европы.

Ракеты JSM были разработаны норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon Missiles & Defense. Они являются развитием морской ракеты Naval Strike Missile для воздушного базирования с рядом улучшений. Ракета имеет осколочно-фугасную боеголовку массой в 120 килограмм. Она оснащена инерциальной системой наведения с GPS, инфракрасной головкой самонаведения с системой визуализации и базой образов целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Бельгия
Германия
Норвегия
США
Япония
Продукция
F-16
F-35
Компании
Kongsberg
Raytheon
Проекты
GPS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 12:08
  • 4
Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА
  • 02.07 05:07
  • 1
Появились данные о подготовке НАТО массированного прорыва российской ПВО
  • 01.07 23:13
  • 16222
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:23
  • 0
Комментарий к "«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?"
  • 01.07 07:32
  • 0
Комментарий к "Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)"
  • 01.07 05:08
  • 1
Новейший украинский ЗРК «Риф» разместили на шасси советского ЗРК «Стрела-10»
  • 01.07 02:50
  • 1
«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?
  • 01.07 02:31
  • 1
Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)
  • 01.07 00:22
  • 2
Комментарий к "В России предложен новый способ борьбы с авианосцами США"
  • 30.06 23:56
  • 1
Британия отказалась от новых эсминцев в пользу гибридных кораблей с БЛА
  • 30.06 23:21
  • 0
Комментарий к "НАТО под давлением, Европе предстоит крупнейшее перевооружение в истории (El Pais, Испания)"
  • 30.06 22:57
  • 1
В США оценили воздушный компонент ядерной триады России
  • 30.06 18:38
  • 3
В Госдуме предложили приравнять к госизмене коррупцию в военной сфере
  • 30.06 18:14
  • 1
ОСК создаст собственный дивизион двигателестроения
  • 30.06 11:32
  • 1
Комментарий к "Украина предложила воевать только в четырех регионах. Почему Россия на это не пойдет?"