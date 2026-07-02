Норвегия продала авиационные ракеты JSM неназванному заказчику

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Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace подписала контракт на сумму 4,7 млрд норвежских крон (около 473 млн долларов), в рамках которого неназываемому заказчику предполагается поставить авиационные ракеты Joint Strike Missile (JSM). Поскольку средняя стоимость JSM согласно предыдущим контрактам около трех миллионов долларов за единицу, вероятнее всего, речь идет о заказе партии из около 150 единиц ракет этого типа.

Примечательно, что если ранее Kongsberg всегда указывала страну-заказчика своей продукции, то в этот раз по какой-то причине эта информация не раскрывается. В пресс-релизе говорится, что ракеты купила какая-то новая страна, которая стала шестым заказчиком JSM. Ранее ракеты этого типа заказывали США, Япония, Австралия, Германия, а также непосредственно Минобороны Норвегии. Ракеты JSM покупаются для оснащения истребителей F-35, но также они могут применяться и с F-16. Возможным заказчиком этих ракет может быть Бельгия, которая ранее проявляла интерес к JSM, а также другие страны Европы.

Ракеты JSM были разработаны норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon Missiles & Defense. Они являются развитием морской ракеты Naval Strike Missile для воздушного базирования с рядом улучшений. Ракета имеет осколочно-фугасную боеголовку массой в 120 килограмм. Она оснащена инерциальной системой наведения с GPS, инфракрасной головкой самонаведения с системой визуализации и базой образов целей.