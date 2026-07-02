Си Цзиньпин заявил об ускоренном создании армии Китая мирового уровня

Пекин планирует в кратчайшие сроки завершить масштабную модернизацию национальной обороны для надежной защиты государственного суверенитета, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Необходимо ускорить создание Народно-освободительной армии Китая мирового уровня, в намеченные сроки достичь целей, поставленных к 100-летию с момента создания армии, решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития", – сказал Си Цзиньпин на собрании по случаю 105-летия Коммунистической партии Китая, передает ТАСС.

Китайский лидер подчеркнул, что сильная страна обязана обладать мощной армией, так как без нее невозможна национальная безопасность. Глава КНР обратил внимание на необходимость следовать курсу укрепления обороноспособности с китайской спецификой.

По словам председателя страны, развитие политической, технологической, кадровой и правовой составляющих вооруженных сил позволит внести значительный вклад в поддержание глобального мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте власти КНР запланировали повышение финансирования национальной обороны на 7%.

Алексей Дегтярёв