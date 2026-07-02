Войти
Деловая газета "Взгляд"

Си Цзиньпин заявил об ускоренном создании армии Китая мирового уровня

354
0
0
Военнослужащие НОАК
Военнослужащие НОАК.
Источник изображения: topwar.ru

Пекин планирует в кратчайшие сроки завершить масштабную модернизацию национальной обороны для надежной защиты государственного суверенитета, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Необходимо ускорить создание Народно-освободительной армии Китая мирового уровня, в намеченные сроки достичь целей, поставленных к 100-летию с момента создания армии, решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития", – сказал Си Цзиньпин на собрании по случаю 105-летия Коммунистической партии Китая, передает ТАСС.

Китайский лидер подчеркнул, что сильная страна обязана обладать мощной армией, так как без нее невозможна национальная безопасность. Глава КНР обратил внимание на необходимость следовать курсу укрепления обороноспособности с китайской спецификой.

По словам председателя страны, развитие политической, технологической, кадровой и правовой составляющих вооруженных сил позволит внести значительный вклад в поддержание глобального мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте власти КНР запланировали повышение финансирования национальной обороны на 7%.

Алексей Дегтярёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 12:08
  • 4
Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА
  • 02.07 05:07
  • 1
Появились данные о подготовке НАТО массированного прорыва российской ПВО
  • 01.07 23:13
  • 16222
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:23
  • 0
Комментарий к "«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?"
  • 01.07 07:32
  • 0
Комментарий к "Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)"
  • 01.07 05:08
  • 1
Новейший украинский ЗРК «Риф» разместили на шасси советского ЗРК «Стрела-10»
  • 01.07 02:50
  • 1
«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?
  • 01.07 02:31
  • 1
Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)
  • 01.07 00:22
  • 2
Комментарий к "В России предложен новый способ борьбы с авианосцами США"
  • 30.06 23:56
  • 1
Британия отказалась от новых эсминцев в пользу гибридных кораблей с БЛА
  • 30.06 23:21
  • 0
Комментарий к "НАТО под давлением, Европе предстоит крупнейшее перевооружение в истории (El Pais, Испания)"
  • 30.06 22:57
  • 1
В США оценили воздушный компонент ядерной триады России
  • 30.06 18:38
  • 3
В Госдуме предложили приравнять к госизмене коррупцию в военной сфере
  • 30.06 18:14
  • 1
ОСК создаст собственный дивизион двигателестроения
  • 30.06 11:32
  • 1
Комментарий к "Украина предложила воевать только в четырех регионах. Почему Россия на это не пойдет?"