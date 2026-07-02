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Деловая газета "Взгляд"

Набиуллина: Рост инвестиций пока не привел к повышению производительности труда

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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

На Финансовом конгрессе Банка России глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила о росте инвестиций и кредитов госкомпаниям без ощутимого увеличения производительности труда.

Выступая на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что за последние три года объем инвестиций в экономику вырос примерно на треть, передает ТАСС.

"Инвестиции за последние три года у нас выросли где-то на треть. Мы пока не видим, чтобы это вылилось в рост производительности труда, мы как отставали от лидеров, так и отстаем", – сказала она.

По словам Набиуллиной, за тот же период заметно изменилась структура кредитования: доля займов крупным государственным компаниям увеличилась с 20% до 35%. Она пояснила, что финансовые ресурсы идут туда, где присутствует господдержка и участие государства, поскольку для банков такие проекты несут меньшие риски.

Глава ЦБ подчеркнула, что усиление роли госкомпаний в кредитном портфеле банков стало тенденцией не только последнего года. По ее мнению, важно выстроить всю цепочку стимулов так, чтобы деньги направлялись в отрасли с высокой и растущей производительностью труда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге Набиуллина заявила о кадровом голоде как ключевом барьере для экономики и о принципиальном значении роста производительности труда.

В Госдуме при отчете о работе ЦБ за 2025 год она подчеркнула недопустимость развития экономики за счет карманов граждан и необходимость повышения производительности труда в условиях почти полного отсутствия свободной рабочей силы.

Позднее, выступая в Госдуме, глава Банка России заявила о наличии у России внутренних резервов для ускорения экономического роста за счет повышения эффективности и производительности труда.

Елизавета Шишкова

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Страны
Россия
Разное
Кредитование
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