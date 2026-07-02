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«Калашников» отгрузил заказчику СП11

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости.

«Калашников»: ЦНИИточмаш отгрузил заказчику партию патронов СП11

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, концерн «Калашников») отгрузил заказчику партию пистолетных патронов СП11. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

Отмечается, что СП11 — это более дешевый аналог патрона СП10. Он обладает меньшей проникающей способностью при той же эффективности поражения. «Пуля патрона СП11 состоит из свинцового сердечника в биметаллической оболочке. Благодаря этому она обладает малой рикошетирующей способностью. Форма пули и ее масса обеспечивают ей сопряжение на траектории с пулями других патронов», — говорится в сообщении.

СП11 калибра 9х21 миллиметр, который приняли на вооружение в 1997 году, предназначен для поражения живой силы противника без средств индивидуальной защиты. Начальная скорость пули патрона составляет 390 метров в секунду.

В феврале стало известно, что ЦНИИточмаш выпустит модернизированные пистолеты-пулеметы СР.2М по новому контракту. Оружие под патрон 9х21 миллиметр оснащено складывающейся передней рукояткой на цевье.

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  • В новости упоминаются
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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