В войска связи ВС Республики Беларусь поступает современное оборудование

ЦАМТО, 1 июля. ОАО "Агат-электромеханический завод" поставило в войска связи Вооруженных Сил Республики Беларусь очередную радиорелейную станцию Р-414МБРП "Сосна".

Передача техники носит плановый и системный характер. Комплекс серийно производится с 2020 года, что позволяет планомерно переоснащать армию современными образцами. Постоянное обновление парка техники цифровыми комплексами национального производства напрямую повышает надежность управления войсками и укрепляет обороноспособность страны.

Цифровые станции Р-414МБРП используются для создания кабельных и радиорелейных линий связи, радиодоступа и связи стандарта DMR в составе полевых опорных узлов, а также для обеспечения их привязки, в том числе, к сети электросвязи общего пользования.

Состав комплекса: аппаратная машина связи и машина обеспечения.

Надежная база: комплекс мобилен и базируется на проверенном белорусском шасси МАЗ-6317 (6х6).

Оперативность: время развертывания и свертывания всей системы составляет до 30 мин.

Модернизационный потенциал: конструкция станции позволяет проводить оперативную модернизацию оборудования без существенных конструктивных изменений.

Белорусский военно-промышленный комплекс продолжает обеспечивать армию высокотехнологичными и надежными решениями для защиты суверенитета, говорится в сообщении Госкомвоенпрома Республики Беларусь.