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ЦАМТО

Lockheed Martin поставит СВ США боеприпасы GMLRS на сумму 3 млрд. долл.

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Производство управляемых ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) на предприятии корпорации Lockheed Martin в Камдене (штат Арканзас)
Производство управляемых ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) на предприятии корпорации Lockheed Martin в Камдене (штат Арканзас).
Источник изображения: Lockheed Martin

ЦАМТО, 1 июля. Lockheed Martin 29 июня объявила о подписании контракта на поставку управляемых реактивных боеприпасов GMLRS в 2026 ф.г в рамках продолжающейся модернизации арсенала высокоточных средств поражения большой дальности СВ США.

Контракт на сумму 3 млрд. долл. позволит продолжить производство и поставку GMLRS как в базовой версии, так и в версии увеличенной дальности. Lockheed Martin также продолжает инвестировать в расширение производственных мощностей, повышение устойчивости цепочек поставок и эффективности производства.

По заявлению компании, РС GMLRS является "краеугольным камнем" сдерживающего потенциала СВ США. Подписанный контракт отражает устойчивый спрос на данные боеприпасы и подчеркивает важность наращивания производственных мощностей для удовлетворения потребностей СВ США в высокоточных средствах поражения.

Ключевыми направлениями инвестиций Lockheed Martin в рамках соглашения станут:

- расширение мощностей по завершающей сборке и интеграции РС;

- повышение автоматизации операций по контролю и испытаниям;

- расширение базы поставщиков и сертификация ключевых компонентов;

- наращивание численности персонала и развитие технических навыков;

- модернизация оборудования, производственных систем и возможностей цифрового производства.

Эти инициативы должны повысить производительность труда, сократить сроки выполнения заказов и поддержать высокий темп производства.

Как сообщал ЦАМТО, GMLRS представляет собой управляемый высокоточный реактивный снаряд, предназначенный для поражения важных объектов противника, размещенных на удалении до 75 км. РС может применяться стандартными установками РСЗО M270 MLRS и HIMARS. В каждом контейнере находится 6 РС GMLRS.

Для закупки доступны варианты с унитарной и альтернативной боевой частью. РС с унитарной боевой частью обеспечивают высокоточное поражение точечных целей, а GMLRS AW был разработан для снижения угроз от неразорвавшихся боеприпасов в зоне боевых действия. Боевая часть несет 186 тыс. готовых поражающих и обеспечивают высокоточное поражение площадных целей.

Вариант увеличенной дальности, ER GMLRS, позволяет повысить дальность поражения целей с 70 до 150 км при сохранении точности и надежности.

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Страны
США
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
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