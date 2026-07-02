ЦАМТО, 1 июля. Норвежский производитель боеприпасов Nammo на выставке Eurosatory 2026 представил новую модульную ударную систему, в состав которой входит БЛА MRM2-10 хорватского производителя Orca, оснащенный 66-мм противотанковой боевой частью N7 весом 1,5 кг.

Как заявил Jane's Defence Weekly директор по связям с общественностью Nammo Торстейн Корсвольд, проникающая способность боевой части N7 превышает 450 мм катаной гомогенной брони.

В ходе мероприятия представители Nammo продемонстрировали видеоролик, на котором оператор сбрасывает боевую часть на российскую РСЗО. Попавшая в двигатель БЧ реактивного снаряда N7 воспламенила топливо. В результате взрыва боеприпаса боевая машина была уничтожена. Как подтвердил менеджер по продажам и маркетингу Nammo Сигурд Харсхайм, видео было снято на Украине в начале 2025 года.

По заявлению С.Харсхайма, боевые части N7 калибра 66 мм были проданы Украине в "шестизначных количествах". Подразделения ВСУ уже продолжительное время оснащают этим зарядом различные БЛА.

К БЛА MRM2-10, обеспечивающему транспортировку полезной нагрузки весом до 3,5 кг, можно подключить оптоволоконный кабель, что позволяет оператору осуществлять выбор цели. Кроме того, можно использовать цифровую или аналоговую связь.

Представителю Jane's продемонстрировали модульную ударную систему Nammo, оснащенную цифровым контроллером. Она оборудована электрооптической / инфракрасной (ЭО/ИК) камерой и может переключаться между двумя частотами на лету.

Как предполагается, модульная ударная система Nammo будет доработана и готова к испытаниям в течение следующих 6 месяцев. В настоящее время ведется доработка компонентов радиосвязи и обработки данных. Используемый взрыватель, по информации компании, также был разработан "с нуля" и должен быть безопасен и "не стоить дорого".

Разработка модульной ударной системы является для Nammo одним из первых случаев сотрудничества с производителем БЛА. Компания заявила, что ее ударная система будет полностью производиться в Европе.

Демонстрируемые в последнее время разработки и уже выполненные поставки в очередной раз подтверждают стремление стран Запада "завалить" Украину "сотнями тысяч" дешевых и эффективных беспилотных средств поражения с целью нанесения максимального ущерба как российским войскам, так социальной и производственной инфраструктуре РФ. Надеяться, что у "западных партнеров" появится здравый смысл, что они вдруг остановятся и начнут честно обсуждать актуальную для России повестку дня, может только слепой. Ответом на данные действия может стать только обеспечение реального лидерства в инновациях, устранение бюрократических барьеров и активная поддержка национальных разработчиков, готовых в короткие сроки предложить собственные проекты в сфере обороны.