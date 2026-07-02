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Правительство РФ сможет утверждать правила контроля материалов для ядерного оружия

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Правительство РФ сможет утверждать правила контроля материалов для ядерного оружия

В среду, 1 июля, Совет Федерации одобрил закон, позволивший правительству РФ утверждать правила государственного учета и контроля ядерных и специальных неядерных материалов, используемых при создании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия военного назначения. Как уточняет Интерфакс, соответствующие поправки вносятся в закон "О государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

Закон наделяет правительство РФ полномочием по утверждению правил осуществления государственного учета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.

Госкорпорация "Росатом"

Атомэнергомаш


Эти правила обязательны для исполнения юрлицами, в обращении у которых находятся такие материалы, независимо от формы собственности на них. Исключение делается для таких материалов, находящихся в обращении у воинских частей и организаций Минобороны РФ, а также подобных материалов, входящих в состав изделий, созданных по госконтрактам.

"Росатом" наделяется полномочиями по ведению госрегистра ядерных и специальных неядерных материалов, а также по их госучету и контролю в соответствии с правилами, устанавливаемыми правительством.

Кроме того, "Росатом" будет обеспечивать проведение работ, связанных с функционированием, методическим обеспечением и совершенствованием системы госучета и контроля данных материалов.

Закон вступает в силу с 1 октября 2027 года. Для его реализации потребуется принятие подзаконных нормативных правовых актов.

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